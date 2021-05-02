Михаил Кылварт: мы не можем влиять на выбор государств, в наших силах – сохранять человеческие отношения
- Возможность и право прийти к памятнику есть у каждого
- 9 Мая – это часть моей исторической памяти
- Дипломатия стала орудием жестких сигналов
- Нужно честно ответить на вопрос: чего мы добиваемся?
С сегодняшнего дня вступает в силу ослабление COVID-ограничений. Что изменится для тех, кто готовится прийти 9 мая на Военное кладбище в Таллинне и отдать дань памяти павшим во Второй мировой войне? Как власти столицы отреагировали на скандальные события последней недели: дипломатическую войну и сокращение финансирования кружков по интересам?