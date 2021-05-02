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  • Михаил Кылварт: мы не можем влиять на выбор государств, в наших силах – сохранять человеческие отношения

Михаил Кылварт: мы не можем влиять на выбор государств, в наших силах – сохранять человеческие отношения

  • Возможность и право прийти к памятнику есть у каждого
  • 9 Мая – это часть моей исторической памяти
  • Дипломатия стала орудием жестких сигналов
  • Нужно честно ответить на вопрос: чего мы добиваемся?

С сегодняшнего дня вступает в силу ослабление COVID-ограничений. Что изменится для тех, кто готовится прийти 9 мая на Военное кладбище в Таллинне и отдать дань памяти павшим во Второй мировой войне? Как власти столицы отреагировали на скандальные события последней недели: дипломатическую войну и сокращение финансирования кружков по интересам?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Долгожданное ослабление ограничений началось. Как вы считаете, это сделано вовремя или не вовремя? Не спешит ли наше правительство со смягчением требований?

– В контексте сложившейся ситуации, когда ожидание снятия ограничений подошло к пику и общая эмоциональная усталость находится в критической точке, безусловно, общество нуждается в положительных сигналах. Это не всегда коррелирует с реальной эпидемиологической обстановкой, которая по-прежнему достаточно напряженная.

С точки зрения общего состояния общества, действительно, сигналы об ослаблении ограничений были необходимы.

Если бы мы предпочли иной путь, правительство изначально должно было дать ясный сигнал о введении ограничений на длительный период.

– Вы всегда были сторонником более жестких ограничений и решительных мер, а теперь согласны с правительством?

– Я был сторонником конкретики и продуманного плана действий.

Сейчас общество уже в таком состоянии, что отсутствие послаблений не приведет к пониманию и адекватному поведению.

– В то же время остаются ограничения на массовые мероприятия. Как это коснется празднования 9 Мая?

– Если подходить к этому вопросу юридически, то возможность прийти к памятнику не является организацией массового мероприятия.

Возможность, а значит – право прийти к памятнику, есть у каждого человека. Из этого и нужно исходить.

Другое дело, что на месте необходимо создать такие условия, чтобы помочь людям соблюдать дистанцию, правильно продвигаться по пути следования. Город приложит усилия, чтобы на месте были люди, которые направляли бы потоки, раздавали маски, следили за тем, чтобы не создавалось бы напряжение и столпотворение, чтобы было возможно избежать конфликтов, что всегда является хорошей почвой для провокаций.

– Вы не исключаете провокации?

– При большом скоплении людей в сложной эпидемиологической обстановке всегда есть риски. Мы бы не хотели, чтобы этот день затмился скачком заболеваний через неделю. Это стало бы толчком для очередного напряжения в обществе. Не говоря уже о том, что 9 Мая – это победа жизни над смертью. Победа, которая далась очень большой ценой. Это должен быть светлый праздник.

Во-вторых, в обществе накопилось очень много напряжения. И есть люди, которые хотели бы видеть конфликты в обществе.

– То есть, вы не исключаете провокаций?

– Было бы правильным быть готовым к провокациям. Для того, чтобы празднование 9 Мая прошло максимально красиво и безопасно для всех, нужно, чтобы люди вели себя достойно, соответственно этому дню и памяти, которую мы должны хранить.

– К провокациям с какой стороны нужно быть готовым?

– Вопрос не в том, кто заинтересован в провокациях. Вопрос в том, чтобы мы все провели этот праздник максимально достойно и безопасно.

Я по-прежнему считаю, что у каждого есть возможность сделать выбор в пользу того, чтобы отметить этот праздник в кругу семьи и принять участие в благотворительных акциях, таких как «Я помню, я помогаю», которая сейчас набирает обороты. Это именно то, что больше всего ассоциируется с лозунгом «Я помню, я горжусь!». Это серьезный вклад и в празднование 9 мая, и в цели нашего общества. Поэтому если кто-то не придет к памятнику, он даст возможность другим сделать это более свободно и безопасно.

– А вы сами планируете посетить Военное кладбище в Таллинне?

– Я приду прежде всего потому, что хочу удостовериться на месте, что все будет происходить на достойном уровне в соответствии со значением этого дня.

Здесь каждый человек делает свой личный выбор.

Мой выбор связан в том числе с должностными обязанностями, но я никогда не скрывал, что 9 Мая – это часть моей исторической памяти, моего понимания прошлого и моей идентичности.

Каждый человек в нашей стране имеет право на историческую память и свою культурно-историческую идентичность. Очень важно, чтобы все в нашем обществе это понимали, чтобы эти разные памяти не противопоставлялись бы друг другу.

Если мы хотели бы, чтобы уважали нашу память, мы должны понимать, что у других она может быть совершенно иной.

Здесь не может быть правильной или враждебной памяти. Она просто действительно разная. И исторические события были очень разными.

– В последнее время мы наблюдаем очередное обострение в отношениях с Россией. Таллинн при этом всегда вел взвешенную политику, периодически было и сотрудничество. Как все эти скандалы отражаются на двусторонних отношениях? Насколько сложно оставаться в рамках взвешенной политики?

– По моему глубокому убеждению, дипломатия – это альтернатива конфликтам, а конфликты в международных отношениях приводят к войнам. ЕС когда-то был создан с великой целью – чтобы никогда в будущем на территории Европы и в мире не случилось бы ничего подобного, что было во время Второй мировой войны.

– Выходит, что дипломатия не работает?

– Сейчас мы живем в период, когда дипломатия стала орудием жестких сигналов.

Когда мы их посылаем, мы должны понимать: а где та точка, в которую мы хотим прийти? И что является целью?

Ни для кого не секрет, что соседей не выбирают. Лучше худой мир, чем возможные последствия отсутствия мира.

Мне кажется, что не в наших интересах довести конфликт до того, что дипломатия перестанет работать.

Чтобы этого не случилось, дипломатия должна быть настроена на то, чтобы в любых, даже самых сложных отношениях искать точки соприкосновения и закладывать те маленькие кирпичики, которые когда-то будут способствовать тому, чтобы отношения налаживались.

– Пока же мы имеем высылку дипломатов, список врагов России, отмену авиасообщения между Таллинном и Москвой. Что дальше?

– Вот и у меня возникает тот же самый вопрос.

Мы, на уровне муниципальных властей не можем влиять на выбор государств. В наших силах – сохранять человеческие отношения.

Если кто-то считает, что общение соседей и сотрудничество нам больше не нужно, нужно быть готовыми и к последствиям.

Нужно честно ответить на вопрос: чего мы добиваемся?

– А вы не задавали этот вопрос министру иностранных дел? Ведь МИД контролируется Центристской партией…

– Я, к сожалению, привык к тому, что мои вопросы зачастую остаются риторическими.

И это не только вопрос к министрам иностранных дел Эстонии и России. Это проблема эскалируется на очень глобальном уровне. К сожалению, с разных сторон практически не слышно сигналов о деэскалации. Эстония к этому тоже не готова.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: 9 Мая на фоне ослабления ограничений – какова позиция Таллинна? / Одежда ведущей: Diana Arno ФОТО: Andres Haabu / Postimees/Scanpix Baltics
  • По оценке мэра, ослабление ограничений началось вовремя или не вовремя? Не спешит ли правительство со смягчением требований? 
  • Как отразится смягчение ограничений на праздновании 9 мая?
  • Готов ли город обеспечить горожанам максимально безопасные условия посещения Военного кладбища, чтобы все желающие могли отдать дать памяти павшим, но при этом можно было бы избежать столпотворений?
  • В последние недели наблюдается очередное обострение в отношениях с Россией.  Насколько сложно Таллинну оставаться в рамках взвешенной политики в сотрудничестве с соседом?
  • В государственной бюджетной стратегии на ближайшие четыре года цинично прописано урезание финансирования кружков по интересам и мизерное повышение зарплат учителей. Готов ли город взять на себя дополнительные расходы?

Одежда ведущей: Diana Arno 

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