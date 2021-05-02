Михаил Кылварт: мы не можем влиять на выбор государств, в наших силах – сохранять человеческие отношения

– А вы сами планируете посетить Военное кладбище в Таллинне?

– Я приду прежде всего потому, что хочу удостовериться на месте, что все будет происходить на достойном уровне в соответствии со значением этого дня.

Здесь каждый человек делает свой личный выбор.

Мой выбор связан в том числе с должностными обязанностями, но я никогда не скрывал, что 9 Мая – это часть моей исторической памяти, моего понимания прошлого и моей идентичности. 7

Каждый человек в нашей стране имеет право на историческую память и свою культурно-историческую идентичность. Очень важно, чтобы все в нашем обществе это понимали, чтобы эти разные памяти не противопоставлялись бы друг другу.

Если мы хотели бы, чтобы уважали нашу память, мы должны понимать, что у других она может быть совершенно иной. 7

Здесь не может быть правильной или враждебной памяти. Она просто действительно разная. И исторические события были очень разными.

– В последнее время мы наблюдаем очередное обострение в отношениях с Россией. Таллинн при этом всегда вел взвешенную политику, периодически было и сотрудничество. Как все эти скандалы отражаются на двусторонних отношениях? Насколько сложно оставаться в рамках взвешенной политики?

– По моему глубокому убеждению, дипломатия – это альтернатива конфликтам, а конфликты в международных отношениях приводят к войнам. ЕС когда-то был создан с великой целью – чтобы никогда в будущем на территории Европы и в мире не случилось бы ничего подобного, что было во время Второй мировой войны.

– Выходит, что дипломатия не работает?

– Сейчас мы живем в период, когда дипломатия стала орудием жестких сигналов. 7

Когда мы их посылаем, мы должны понимать: а где та точка, в которую мы хотим прийти? И что является целью?

Ни для кого не секрет, что соседей не выбирают. Лучше худой мир, чем возможные последствия отсутствия мира.

Мне кажется, что не в наших интересах довести конфликт до того, что дипломатия перестанет работать. 7

Чтобы этого не случилось, дипломатия должна быть настроена на то, чтобы в любых, даже самых сложных отношениях искать точки соприкосновения и закладывать те маленькие кирпичики, которые когда-то будут способствовать тому, чтобы отношения налаживались.

– Пока же мы имеем высылку дипломатов, список врагов России, отмену авиасообщения между Таллинном и Москвой. Что дальше?

– Вот и у меня возникает тот же самый вопрос.

Мы, на уровне муниципальных властей не можем влиять на выбор государств. В наших силах – сохранять человеческие отношения. 7

Если кто-то считает, что общение соседей и сотрудничество нам больше не нужно, нужно быть готовыми и к последствиям.

Нужно честно ответить на вопрос: чего мы добиваемся? 7

– А вы не задавали этот вопрос министру иностранных дел? Ведь МИД контролируется Центристской партией…

– Я, к сожалению, привык к тому, что мои вопросы зачастую остаются риторическими. 7

И это не только вопрос к министрам иностранных дел Эстонии и России. Это проблема эскалируется на очень глобальном уровне. К сожалению, с разных сторон практически не слышно сигналов о деэскалации. Эстония к этому тоже не готова.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: 9 Мая на фоне ослабления ограничений – какова позиция Таллинна? / Одежда ведущей: Diana Arno ФОТО: Andres Haabu / Postimees/Scanpix Baltics

По оценке мэра, ослабление ограничений началось вовремя или не вовремя? Не спешит ли правительство со смягчением требований?

Как отразится смягчение ограничений на праздновании 9 мая?

Готов ли город обеспечить горожанам максимально безопасные условия посещения Военного кладбища, чтобы все желающие могли отдать дать памяти павшим, но при этом можно было бы избежать столпотворений?

В последние недели наблюдается очередное обострение в отношениях с Россией. Насколько сложно Таллинну оставаться в рамках взвешенной политики в сотрудничестве с соседом?

В государственной бюджетной стратегии на ближайшие четыре года цинично прописано урезание финансирования кружков по интересам и мизерное повышение зарплат учителей. Готов ли город взять на себя дополнительные расходы?