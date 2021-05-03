Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 11%

В общей сложности с 26 апреля по 2 мая было выявлено 2387 новых случая заражения - примерно на 300 меньше, чем неделей ранее.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта: за неделю было выявлено более 10,5 тысяч новых случаев, а после этого заболеваемость начала снижаться.