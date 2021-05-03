Пн, 3.05.2021
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 11%

Больница. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 11% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

В общей сложности с 26 апреля по 2 мая было выявлено 2387 новых случая заражения - примерно на 300 меньше, чем неделей ранее.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта: за неделю было выявлено более 10,5 тысяч новых случаев, а после этого заболеваемость начала снижаться.

Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется уже семь недель подряд.

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