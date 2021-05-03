Исследование: при выборе автомобиля жителей Эстонии больше всего волнует расход топлива, а не вредные выбросы

Согласно исследованию, в 2020 году при покупке новой машины расход топлива считали важным или очень важным аспектом 62% респондентов: данный показатель по сравнению с 2018 годом вырос на 12%. «Пожалуй, в этой связи важно отметить и то обстоятельство, что если в предыдущие годы всегда находился определенный процент людей, для которых расход топлива был совершенно не важен, то в этот раз в ходе исследования не было обнаружено ни одного человека, который ответил бы таким образом», – объяснил исполнительный директор Møller Auto Mustamäe Райдо Лембит.

По словам Лембита, больше всего внимания расходу топлива по-прежнему уделяют женщины, респонденты с более высоким уровнем образования и специалисты топ-уровня. Кроме того, среди респондентов были и те, кто выбрал автомобиль, работающий на газе. «Меньше всего показатель CO2 интересовал людей, предпочитающих дизельное топливо», – добавил Лембит.

«Однако, пожалуй, самым интересным результатом исследования стало то, что по какой-то непонятной причине степень важности количества эмиссии CO2 при покупке новой машины по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в 2018 году, для респондентов практически не изменилась», – отметил Лембит. Количество выбросов CO2 посчитали важным или очень важным фактором 22% респондентов. Совершенно не важным или скорее не важным моментом данный показатель сочли в общей сложности 37% жителей Эстонии.

Такой результат является достаточно странным, учитывая то, что тема экологичности в обществе становится все более актуальной. Кроме того, за последнее время значительно более популярным стал выбор в пользу электромобилей или гибридных автомобилей. Согласно этому же исследованию, 5% жителей Эстонии предпочли бы, чтобы их следующая машина качестве типа топлива использовала электричество, а 32% респондентов предпочли бы гибридный двигатель.