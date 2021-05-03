Исследование: при выборе автомобиля жителей Эстонии больше всего волнует расход топлива, а не вредные выбросы
По сравнению с предыдущими годами, среди жителей Эстонии значительно возросло число тех, кто при покупке нового автомобиля считает расход топлива очень важным фактором. Больше всего внимания на это обращают женщины. В то же время в результате заказанного Volkswagen и проведенного компанией Emor исследования CarBrandHealth выяснилось, что по какой-то непонятной причине отношение людей к эмиссии CO2 в течение последних пары лет практически не изменилось.