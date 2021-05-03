За сутки в Эстонии прибавилось 179 зараженных, четверо скончались

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 81 человека. В Харьюмаа 59 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 35, в Тартумаа — 17, в Валгамаа — десять, в Вильяндимаа — девять, в Ляэне-Вирумаа — шесть, в Пярнумаа — пять, в Пыльвамаа — четыре, в Рапла-, Йыгева- и Ярвамаа — по два, в Ляэне- и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. На Хийумаа и Сааремаа зараженных не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 376,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,3% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 327 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 68 лет. Четверо скончались.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинирован 339 651 человек, две дозы вакцины получили 116 114 человек

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 339 651 человека, из которых 125 319 пациентов получили обе дозы вакцины. В течение суток было введено 2443 дозы вакцины, в общей сложности ввели 447 626 доз.

На этой неделе на вакцинацию приглашаются все лица старше 65 лет, а также все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19. Человек может самостоятельно проверить свою принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee: соответствующая отметка о принадлежности к группе риска располагается слева на главной странице портала пациента.

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 2700 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность забронировать время вакцинации сейчас предлагают клиника Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, клиника Fertilitas, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Medicum, Пярнуская больница, Северо-Эстонская региональная больница, медицинский центр Qvalitas, Раплаская больница, S Silmarõõm, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, Валгаская больница и многие другие учреждения.

Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу бронирования времени вакцинации в общегосударственной электронной регистратуре. Время можно забронировать через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.