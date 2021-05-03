В этом сезоне купание на Штромке под вопросом
Департамент здоровья намерен выяснить, какие меры управа Пыхья-Таллинна приняла, чтобы вода столичного пляжа Штромка соответствовала предъявляемым к местам для купания требованиям.
Департамент здоровья намерен выяснить, какие меры управа Пыхья-Таллинна приняла, чтобы вода столичного пляжа Штромка соответствовала предъявляемым к местам для купания требованиям.
В 2019-2020 г. Департамент здоровья оценил качество воды на Штромке как плохое из-за высокого содержания в ней энтерококков и кишечной палочки, пишет Rus.ERR.
В письме от Департамента здоровья властям управы Пыхья-Таллинна подчеркивается, что если место для купания классифицируется как плохое, то его владелец должен принять меры, в том числе объявить запрет на купание или рекомендовать не купаться, а также выяснить причины недостаточно высокого качества воды, устранить или минимизировать их.
К 14 мая власти Пыхья-Таллинна должны предоставить Департаменту информацию об источниках загрязнения воды и мерах по устранению проблемы.
Хорошим или достаточным качество воды на Штромке было в 2015, 2016 и 2018 годах.