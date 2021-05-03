В этом сезоне купание на Штромке под вопросом

В 2019-2020 г. Департамент здоровья оценил качество воды на Штромке как плохое из-за высокого содержания в ней энтерококков и кишечной палочки, пишет Rus.ERR .

В письме от Департамента здоровья властям управы Пыхья-Таллинна подчеркивается, что если место для купания классифицируется как плохое, то его владелец должен принять меры, в том числе объявить запрет на купание или рекомендовать не купаться, а также выяснить причины недостаточно высокого качества воды, устранить или минимизировать их.