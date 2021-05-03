Сеэр: на Портале пациента можно будет выбирать вакцину

Отвечающий за организацию вакцинации против коронавируса Марек Сеэр отметил в передаче Terevisioon на канале ETV, что сейчас в Эстонии доступны вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Выбрать вакцину можно будет только в digilugu.ee, непосредственно перед прививкой такой выбор уже не сделать.