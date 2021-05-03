Сеэр: на Портале пациента можно будет выбирать вакцину
Со вторника в электронной среде digilugu.ee (Портал пациента) при регистрации на вакцинацию появится возможность выбрать определенную вакцину, пишет Rus.Err.ee.
Со вторника в электронной среде digilugu.ee (Портал пациента) при регистрации на вакцинацию появится возможность выбрать определенную вакцину, пишет Rus.Err.ee.
Отвечающий за организацию вакцинации против коронавируса Марек Сеэр отметил в передаче Terevisioon на канале ETV, что сейчас в Эстонии доступны вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Выбрать вакцину можно будет только в digilugu.ee, непосредственно перед прививкой такой выбор уже не сделать.
Начавшуюся в Ида-Вирумаа в конце недели вакцинацию по программе 1+1 он на основании обратной связи назвал очень успешной и не исключил, что такую модель могут внедрить в других уездах. Сеэр сообщил, что рабочая группа по организации вакцинации готовится к началу массового процесса, намеченного на 17 мая.