Конкурс рисунков: создайте талисман для Олимпийской сборной Эстонии!

Конкурс рисунка открыт для детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет. Из рисунков-финалистов в Музее спорта соберут и проведут выставку. Работы на конкурс принимаются на странице акции om.postimees.ee/joonistusvoistlus либо по почте вместе с контактными данными и пометкой „Olümpia joonistusvõistlus“ по адресу: Postimees Grupp AS, Tartu mnt 80, 10112, Tallinn.

Срок подачи работ – 30 мая 2021.

Подарков и призов хватит как авторам самых выдающихся работ, так и самым активным классам, которые примут участие. Жюри выберет своих фаворитов, а 7-13 июня они будут выставлены на народное голосование. По рисунку победителя голосования сошьют настоящую игрушку-талисман Эстонской Олимпийской сборной.

Условия и правила кампании:

Жюри выберет по три самых лучших работы в возрастных категориях: 5-8 лет, 9-12 лет и 13-16 лет.

Девять самых популярных работ примут участие в голосовании на странице https://om.postimees.ee/joonistusvoistlus/, где все желающие смогут отдать свой голос за своего любимчика. По рисунку-победителю голосования сошьют настоящий талисман для эстонских олимпийцев, которые возьмут его с собой в Токио. Также всех победителей в категориях премируют от Postimees, Музея спорта и Эстонского Олимпийского комитета.