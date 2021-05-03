Конкурс рисунков: создайте талисман для Олимпийской сборной Эстонии!
В преддверии Олимпиады в Токио Postimees, Postimees Juunior, Музей спорта и Эстонский Олимпийский комитет объявляют конкурс рисунка и призывают создать для эстонских спортсменов-олимпийцев талисман, который принесет им удачу. Авторы рисунков, отобранных жюри, получат отличный призы, главный из которых состоит в том, что именно по его рисунку создадут настоящий талисман Олимпийской сборной Эстонии. Эксклюзивную игрушку получит и автор эскиза, и наши олимпийцы.