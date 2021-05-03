Баланс бюджета будет достигнут за счет детей и доступного образования

На прошлой неделе правительство реформистов и центристов приняло бюджетную стратегию на 2022-2025 годы. Перед обнародованием стратегии премьер-министр много говорила про жизнь не по средствам предыдущих управленцев в лице EKRE, «Отечества» и Центристской партии, так что сокращение бюджета никого не удивило. Трудно не согласиться с простой логикой, что в кризисные времена нужно экономить и уменьшать затраты государственного сектора, а не раздавать кредитные деньги направо и налево.

В то же время Эстония станет одной из немногих стран Евросоюза, которая решила сокращать бюджет, а не инвестировать дополнительные средства в развитие инфотехнологий и экологичного предпринимательства. Но самым неразумным шагом правительства стало решение сократить расходы, предназначенные для кружков по интересам, на целых 50% или 7 миллионов. Таким образом, мы получили стратегию, в которой нет амбиций инвестирования в будущее экономики, зато решили экономить за счет образования детей.

На эту сумму следует взглянуть с двух разных перспектив. В контексте госбюджета 7 миллионов - это капля в море. В трудные времена эти деньги можно было бы найти, сократив зарплаты или льготы депутатов, которые, кстати, недавно выросли. Таким образом, слуги народа продемонстрировали бы солидарность с простыми людьми и предпринимателями, которые испытывают трудности из-за кризиса. Также стоит напомнить, что похожую сумму потратили непонятно на что всего полгода назад. В конце 2020 года парламентские партии раздали «крышевых денег» на сумму в 6,7 миллионов евро.

Во время выборов провластные политики обещали реформу государственного сектора, целью которой является оптимизация расходов и качества услуг.

А по факту мы имеем целую армию советников и специалистов по коммуникации, повышение зарплат канцлеров и абсолютное отсутствие плана реформ и экономии за счет чиновников и государственного аппарата. 8

С другой стороны, 7 миллионов на образование по интересам давали возможность на разностороннее развитие тех детей, которые менее всего обеспечены в социально-экономическом плане. Во многих самоуправлениях эти деньги давали возможность каждому ребенку заниматься одним видом спорта или хобби за счет государства. Солидарное и качественное образование для каждого ребенка в стране - это основа более справедливого и равного общества. В современном мире кружки по интересам являются неотъемлемой частью образования молодежи. Теперь мы двигаемся в том направлении, что доступность образования станет привилегией состоятельных семей. Вдобавок некоторые частные спортивные секции и школы по интересам могут лишиться спроса, а тренера и преподаватели могут потерять работу.

Министр образования Лийна Керсна заявила, что за счет этих 7 миллионов у государства появилась возможность поднять зарплаты учителям на целых 3%. Для меня 40 евро ценой физического и психического здоровья учеников моей школы – это, скорее, убыток, чем надбавка. «Героически» повышать таким образом зарплаты никому не нужно.