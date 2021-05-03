Баланс бюджета будет достигнут за счет детей и доступного образования
Доступность образования скоро станет привилегией состоятельных семей, пишет член правления партии Eesti 200 Алексей Яшин.
Доступность образования скоро станет привилегией состоятельных семей, пишет член правления партии Eesti 200 Алексей Яшин.
На прошлой неделе правительство реформистов и центристов приняло бюджетную стратегию на 2022-2025 годы. Перед обнародованием стратегии премьер-министр много говорила про жизнь не по средствам предыдущих управленцев в лице EKRE, «Отечества» и Центристской партии, так что сокращение бюджета никого не удивило. Трудно не согласиться с простой логикой, что в кризисные времена нужно экономить и уменьшать затраты государственного сектора, а не раздавать кредитные деньги направо и налево.
В то же время Эстония станет одной из немногих стран Евросоюза, которая решила сокращать бюджет, а не инвестировать дополнительные средства в развитие инфотехнологий и экологичного предпринимательства. Но самым неразумным шагом правительства стало решение сократить расходы, предназначенные для кружков по интересам, на целых 50% или 7 миллионов. Таким образом, мы получили стратегию, в которой нет амбиций инвестирования в будущее экономики, зато решили экономить за счет образования детей.
На эту сумму следует взглянуть с двух разных перспектив. В контексте госбюджета 7 миллионов - это капля в море. В трудные времена эти деньги можно было бы найти, сократив зарплаты или льготы депутатов, которые, кстати, недавно выросли. Таким образом, слуги народа продемонстрировали бы солидарность с простыми людьми и предпринимателями, которые испытывают трудности из-за кризиса. Также стоит напомнить, что похожую сумму потратили непонятно на что всего полгода назад. В конце 2020 года парламентские партии раздали «крышевых денег» на сумму в 6,7 миллионов евро.
Во время выборов провластные политики обещали реформу государственного сектора, целью которой является оптимизация расходов и качества услуг.
А по факту мы имеем целую армию советников и специалистов по коммуникации, повышение зарплат канцлеров и абсолютное отсутствие плана реформ и экономии за счет чиновников и государственного аппарата.
С другой стороны, 7 миллионов на образование по интересам давали возможность на разностороннее развитие тех детей, которые менее всего обеспечены в социально-экономическом плане. Во многих самоуправлениях эти деньги давали возможность каждому ребенку заниматься одним видом спорта или хобби за счет государства. Солидарное и качественное образование для каждого ребенка в стране - это основа более справедливого и равного общества. В современном мире кружки по интересам являются неотъемлемой частью образования молодежи. Теперь мы двигаемся в том направлении, что доступность образования станет привилегией состоятельных семей. Вдобавок некоторые частные спортивные секции и школы по интересам могут лишиться спроса, а тренера и преподаватели могут потерять работу.
Министр образования Лийна Керсна заявила, что за счет этих 7 миллионов у государства появилась возможность поднять зарплаты учителям на целых 3%. Для меня 40 евро ценой физического и психического здоровья учеников моей школы – это, скорее, убыток, чем надбавка. «Героически» повышать таким образом зарплаты никому не нужно.
У меня только одно простое предложение – руки прочь от детей и доступных кружков по интересам. Эту идею стоит забыть и поискать ресурсы в другом месте.