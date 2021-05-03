Пн, 3.05.2021
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Полиция ищет свидетелей пожара

Полицейский автомобиль. ФОТО: Arved Breidaks

3 апреля в 18.30 вспыхнул пожар в квартире на улице Кооли в поселке Тоотси в Пярнумаа. Полиция ищет очевидцев этого происшествия. 

Полиция выясняет обстоятельства пожара в рамках уголовного производства, и в связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей - двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли рядом с многоквартирным домом.

Насколько известно полиции, двое мужчин, стоявших рядом с домом, разговаривали еще с двумя людьми, которые могли спросить у них дорогу.

Полиция просит всех, кто видел стоящих у дома мужчин, или тех людей, которые с ними беседовали, или самих этих мужчин связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по номеру 4446547 или по электронной почте kati.vaher@politsei.ee.

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