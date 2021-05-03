Полиция ищет свидетелей пожара

Полиция выясняет обстоятельства пожара в рамках уголовного производства, и в связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей - двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли рядом с многоквартирным домом.

Насколько известно полиции, двое мужчин, стоявших рядом с домом, разговаривали еще с двумя людьми, которые могли спросить у них дорогу.