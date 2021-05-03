Полиция ищет свидетелей пожара
3 апреля в 18.30 вспыхнул пожар в квартире на улице Кооли в поселке Тоотси в Пярнумаа. Полиция ищет очевидцев этого происшествия.
3 апреля в 18.30 вспыхнул пожар в квартире на улице Кооли в поселке Тоотси в Пярнумаа. Полиция ищет очевидцев этого происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства пожара в рамках уголовного производства, и в связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей - двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли рядом с многоквартирным домом.
Насколько известно полиции, двое мужчин, стоявших рядом с домом, разговаривали еще с двумя людьми, которые могли спросить у них дорогу.
Полиция просит всех, кто видел стоящих у дома мужчин, или тех людей, которые с ними беседовали, или самих этих мужчин связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по номеру 4446547 или по электронной почте kati.vaher@politsei.ee.