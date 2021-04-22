Картина дня: ослабление ограничений, подорожание продуктов питания и зарплаты чиновников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 мая.
На мировом рынке дорожают практически все продукты, на Чикагской товарной бирже за год подешевели лишь какао и апельсиновый сок. До Эстонию подорожание дойдет с задержкой, но дойдет. «Стоимость производства растет, и не на несколько процентов, а скорее, на десятки процентов», - беспокоится председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. Читать далее...
Последняя приостановка полетов между Москвой и Таллинном, обслуживающихся российской авиакомпанией «Аэрофлот», является решением администрации РФ, сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...
учше всего карманы набиты не у премьер-министра и не у министров и их советников. Верхние строчки зарплатных таблиц в этом году заняли бывшие руководители крупных частных предприятий, а бывшим лидерам, как Михаил Кылварт, премьер-министр и другие теперь остается только чесать затылки, поскольку во время переговоров о зарплате успешнее всех оказались Яагер, Илиссон и Падар. Читать далее...
Агентство окружающей среды сообщило, что прошлой ночью в Польше и Литве местами выпал снег. Сегодня снегопад двинется дальше на северо-восток в сторону России и сделает погоду в Эстонии штормовой. Читать далее...
С 3 мая по всей Эстонии смягчились введенные из-за распространения коронавируса ограничения, а в общественных собраниях могут одновременно принимать участие до 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек и не соприкасаться друг с другом. Читать далее...
С 3 мая в Эстонии смягчается целый ряд связанных с коронавирусом ограничений. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2924 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 179, то есть 6,1% от общего количества. Читать далее...
"Кремлевский «список недружественных для России стран», который был опубликован на прошлой неделе и вызвал оживление в «кругах, близких к…», на самом деле ничего принципиально нового собой не представляет", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
С сегодняшнего дня вступает в силу ослабление COVID-ограничений. Что изменится для тех, кто готовится прийти 9 мая на Военное кладбище в Таллинне и отдать дать памяти павшим во Второй мировой войне? Как власти столицы отреагировали на скандальные события последней недели: дипломатическую войну и сокращение финансирования кружков по интересам? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!
С понедельника, 3 мая, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 18 пунктов назначения за границей. По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, исчезли Брюссель и Москва, но в календарь полетов вернулись Париж, Копенгаген и Пафос. Читать далее...
Заболевание Covid-19, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, в прошлом году стало причиной смерти 203 человек в Эстонии: 96 мужчин и 103 женщины, показало исследование Института развития здоровья. Читать далее...
С 3 мая рестораны и кафе могут обслуживать посетителей на открытых террасах, соблюдая требование заполняемости в 50%, но погода в Таллинне пока не привлекает клиентов, сказала директор кафе Rukkilill в Старом городе Карина Габазова. Читать далее...