Картина дня: ослабление ограничений, подорожание продуктов питания и зарплаты чиновников

Продуктам питания в этом году грозит приличное подорожание

На мировом рынке дорожают практически все продукты, на Чикагской товарной бирже за год подешевели лишь какао и апельсиновый сок. До Эстонию подорожание дойдет с задержкой, но дойдет. «Стоимость производства растет, и не на несколько процентов, а скорее, на десятки процентов», - беспокоится председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. Читать далее...

Предполагается, что авиарейс Москва-Таллинн отменен по распоряжению российских властей

Последняя приостановка полетов между Москвой и Таллинном, обслуживающихся российской авиакомпанией «Аэрофлот», является решением администрации РФ, сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Читать далее...

Марек Сеэр: 50-летние, приведите с собой на вакцинацию 80-летних

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр. Читать далее...

Таблицы 〉 Первые строчки зарплатных таблиц захватили бывшие руководители из частного сектора

учше всего карманы набиты не у премьер-министра и не у министров и их советников. Верхние строчки зарплатных таблиц в этом году заняли бывшие руководители крупных частных предприятий, а бывшим лидерам, как Михаил Кылварт, премьер-министр и другие теперь остается только чесать затылки, поскольку во время переговоров о зарплате успешнее всех оказались Яагер, Илиссон и Падар. Читать далее...

На юге Эстонии выпал снег, объявлено предупреждение первого уровня

Агентство окружающей среды сообщило, что прошлой ночью в Польше и Литве местами выпал снег. Сегодня снегопад двинется дальше на северо-восток в сторону России и сделает погоду в Эстонии штормовой. Читать далее...

9 мая больших скоплений народа не допустят

С 3 мая по всей Эстонии смягчились введенные из-за распространения коронавируса ограничения, а в общественных собраниях могут одновременно принимать участие до 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек и не соприкасаться друг с другом. Читать далее...

Полный обзор 〉 Какие ограничения отменяются или смягчаются в Эстонии с 3 мая?

С 3 мая в Эстонии смягчается целый ряд связанных с коронавирусом ограничений. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 179 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2924 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 179, то есть 6,1% от общего количества. Читать далее...

Огласите весь список, пжалста!..

"Кремлевский «список недружественных для России стран», который был опубликован на прошлой неделе и вызвал оживление в «кругах, близких к…», на самом деле ничего принципиально нового собой не представляет", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Студия Postimees: 9 мая на фоне ослабления ограничений – какова позиция Таллинна?

С сегодняшнего дня вступает в силу ослабление COVID-ограничений. Что изменится для тех, кто готовится прийти 9 мая на Военное кладбище в Таллинне и отдать дать памяти павшим во Второй мировой войне? Как власти столицы отреагировали на скандальные события последней недели: дипломатическую войну и сокращение финансирования кружков по интересам? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!

На этой неделе из Таллинна можно улететь напрямую в 18 городов Европы

С понедельника, 3 мая, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 18 пунктов назначения за границей. По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, исчезли Брюссель и Москва, но в календарь полетов вернулись Париж, Копенгаген и Пафос. Читать далее...

Лидерами по числу смертей от коронавируса в 2020 году были Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Заболевание Covid-19, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, в прошлом году стало причиной смерти 203 человек в Эстонии: 96 мужчин и 103 женщины, показало исследование Института развития здоровья. Читать далее...

Директор кафе в Старом городе: за столиками на улице пока никто не сидит