Ставка зарегистрированной безработицы в Эстонии снизилась

По предварительным данным, ставка зарегистрированной безработицы по состоянию на конец месяца была 8,6%, в Кассе по безработице зарегистрировано около 56 100 человек. В конце марта численность безработных приблизилась к 57 500. Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы по-прежнему остается в Ида-Вирумаа, где по состоянию на конец месяца она была 14,2%, в то же время за месяц численность безработных в уезде сократилась почти на 200 человек, ставка зарегистрированной безработицы в конце марта была в уезде 14,6%.