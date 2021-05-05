100 дней правительства Каллас ⟩ «Их не интересует, как люди справляются с кризисом»
Правительству Каи Каллас шестого апреля исполняется 100 дней. Политики и журналисты рассказали Rus.Postimees, чем им запомнился этот период.
Правительству Каи Каллас шестого апреля исполняется 100 дней. Политики и журналисты рассказали Rus.Postimees, чем им запомнился этот период.
Лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас отметила, что самая важная задача, которая была у нового правительства, — это подготовка и проведение вакцинации всего общества. «К сожалению, тут все-таки не все прошло так гладко, как они изначально подавали надежду. У нас до сих пор есть проблемы, в том числе — с вакцинацией в Ида-Вирумаа людей пожилого возраста. Мне кажется, правительство было абсолютно не готово, несмотря на то, что министр, который отвечал за вакцинацию, не поменялся», — сказала Каллас.
Также она отметила, что очень разочаровалась в том, что подготавливая бюджетную стратегию на следующие четыре года, Партия реформ вернулась к своему стандартному поведению: «Их не интересует, как в кризис справляются сами люди, им важнее баланс государственного бюджета и то, как на нас смотрят международные организации и как рекомендации по бюджету дают». Она подчеркнула, что с этим никак нельзя согласиться, поскольку для правительства в приоритете должна быть способность собственного народа справиться с кризисом.
Каллас также отметила необходимость реформ. «В том числа, реформа в системе здравоохранения, нам очень нужно повышение зарплат медсестрам, нам очень нужна реформа сети больниц, чтобы повысить качество врачей-специалистов. Нам очень нужна реформа поддержки семейных врачей, но этим правительство не занимается, нам нужна поддержка в системе образования, строительство новых школ или ремонт школ, а вместо этого у нас почему-то строятся новые здания министерств, но не ремонтируются здания школ. Например, в том же Кохтла-Ярве или той же Нарве школы выглядят, скажем так, довольно грустно. Мне кажется, что приоритеты у нового правительства не том, на чем нужно фокусировать свое внимание. Внимание должно быть сосредоточено на системе здравоохранения, системе образования, создании новых рабочих мест, но если прочитать план работы правительства на сто дней, то там этого, к сожалению, нет в помине», — заключила она.
«Приближаются 100 дней со дня вступления в должность нового правительства. Это первый серьезный рубеж, деятельность в течение первых 100 дней дает некоторое представление о том, чего можно ожидать в будущем, складывается некий политический профиль правительства. Что происходит, если к власти приходит прилежный пятерочник, но увы не политический стратег или, используя новомодные термины, не визионер? Собственно, происходит именно то, что мы сейчас наблюдаем в эстонской политике. Конечно, нынешняя ситуация имеет более глубокие политические корни. И для того чтобы понять ситуацию, следовало бы обозначить, как минимум, две тенденции, которые имеют место быть в эстонской политике», — сказал депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Виктория Ладынская-Кубитс.
Говоря о первой тенденции, Ладынская-Кубитс отмечает сдвиг в политическом понимании общества, который, констатирует политик, произошел не сегодня и не вчера: удаление от парламентаризма: «Простой контрольный вопрос: что выше с точки зрения принятия решений, парламент или министры? Правильный ответ: парламент. Реалистичный ответ: министры».
По ее мнению, обозначенная выше тенденция совпадает и с другими событиями, происходящими в эстонской политике. «Пост министра превратился в трофей успешной политической карьеры. Как цветы при успешном финише, как диплом для политического отличника. Но правильный ответ: портфель министра – не вершина, это лишь подножие горы, старт. И на старт нужно допускать тех, кто может предложить стратегию развития той области, министром которой человек собирается стать. К примеру, в частном секторе мне слабо представляется ситуация, при которой компания наняла бы руководящее лицо, которое в течение первой половины года планирует ознакомиться с ситуацией. Нет, ознакомление с ситуацией должно быть проведено перед отправкой заявления об участии в конкурсе на получение работы. В политике же мы в последнее время видели много примеров, когда приходит министр в сверкающих доспехах и может… описать нам суть проблемы. Но его работа – не описывать проблему, а предлагать и претворять в жизнь решения этой проблемы», — сказала депутат Рийгикогу.
Ладынская-Кубитс подчеркивает, что эти тенденции не появились вчера, но становятся очевидными именно сегодня. «Первые 100 дней нынешнего правительства – это как 100 дней прилежных пятерочников. Вроде многое и красиво в тетрадку записано, и сам ученик прилежный, форму носит, и ответы не сказать чтобы неверные, но с проекцией выученного в будущее — проблемы», — отметила она.
Парламентарий отметила, что наблюдает прежде всего за министрами, сотрудничающими с комиссией по делам культуры. «И мне грустно. Приведу два примера. Некоторое время назад в зале парламента выступала министр культуры Аннели Отть. Рассказывала, что дети в Эстонии двигаются меньше, чем заключенные в тюрьмах. Такая ужасная тенденция. Она пообещала комиссии по культуре, что предложит свою "концепцию физической активности", которая помогла бы решить проблему малой физической активности детей. Она пообещала, но опаздывает уже на месяц – мы не услышали ни решений, ни предложений. Но проблему министр описал», — констатировала Ладынская-Кубитс.
В качестве другого примера она привела Министерство образования и науки. «Апрельским экзаменом для министра Лийны Керсна стало решение вопроса о повышении зарплат учителям. У нас катастрофическая ситуация: следующего поколения учителей все равно что нет. Стремление к решению этого вопроса нашло широкую поддержку в парламенте. Нет той партии, которая выступала бы в данном случае против. Для решения этой проблемы необходимо вывести сферу образования целиком в приоритет. Не на словах, а в цифрах. И даже корона здесь не оправдание. И вот министр сообщает нам о повышении зарплат учителям на 3%. Это не такая уж и большая цифра, и если честно ответить на вопрос, поможет ли этот рост решить проблему появления новых кадров в системе образования и поддержать тех, кто страдает от переработки, то ответ очевиден – нет, этот рост не поможет решить проблему», — сказала депутат, отметив, что тем не менее в качестве политической новости этот рост выглядит положительно, ведь по крайней мере, зарплаты учителей не заморожены, как еще полгода назад.
«Но спустя всего то неделю мы узнаем о другой стороне этого решения: министр забирает деньги из котла для образования по интересам. То есть, из кружков по интересам, что тоже является важной частью образования детей, министр вынимает средства и этим способом пробует лечить проблему нехватки педагогов. И вот этот последний пример прекрасно показывает, как делается попытка решить задачу политически, подойти к ее описанию с позиции пиара, и в итоге провалить решение по причине отсутствия стратегического видения ситуации», — сказала она.
Ладынская-Кубитс выделила и еще одну тенденцию: по ее мнению, в последнее время министры все чаще защищают свой портфель, но не сферу, министрами которой им вверили быть. «Вот этого политического видения не хватает. Это отражается и в разных сферах, включая набившую оскомину проблемную коммуникацию с организацией вакцинирования. Куда ведете – это должно было стать понятнее в течение первых 100 дней. Увы, стратегического плана не возникло», — заключила политик.
Журналист и ведущий Андрей Титов отметил, что ругать правительство всегда приятнее, чем хвалить. «И ведь, главное, всегда есть за что! В эти сто дней вместилось много разных событий и решений, по каждому из которых плачет большая газетная статья или серьезная передача. Поэтому выделю разве что один небольшой аспект из недавно одобренной правительством бюджетной стратегии на ближайшие годы. Дело в том, что мне в радиоэфир неоднократно звонили пенсионеры, которые спрашивали, когда же ликвидируют несправедливое обложение пенсий подоходным налогом. Они у многих уже превышают 500 евро, а с каждого цента свыше этой суммы нужно 20% отдать государству. Пенсионеры же — люди не самые обеспеченные, а копейка рубль бережет. Поэтому в числе важных решений правительства могу назвать именно то, что с 2023 года среднюю пенсию сделают не облагаемой налогом», — сказал Титов.
Политический обозреватель и журналист «Актуальной камеры» Ильдар Низаметдинов сказал, что за 100 дней нового правительства ему ничего не запомнилось и больших свершений нет, однако можно обратить внимание, что после изгнания EKRE из правящей коалиции стиль управления государством стал спокойнее и градус противостояния в обществе значительно понизился. «Это можно в актив правительству занести. Они в основном занимались кризисным управлением, и здесь их шаги вполне продиктованы эпидемиологической ситуацией. Каю Каллас много попрекали, что она якобы в самом начале ослабила ограничения, но я не считаю, что это очень серьезное обвинение, поскольку снятие ограничений началось при предыдущем правительстве», — отметил Низаметдинов.
Также, по его словам, в последнее время появляются тревожные сигналы, например, с связи с утверждением государственной бюджетной стратегии. «Опять начинается привычная памятная мантра реформистов о необходимости сбалансированного бюджета, о необходимости как можно скорее свести бюджетный дефицит к минимуму. Это, может быть, теоретически все правильно, но сейчас ни одно государство в Европе так не поступает, сейчас все пользуются дешевыми кредитными деньгами, сейчас все-таки чрезвычайная ситуация и в условиях этой ситуации начинать заниматься очень серьезной финансовой дисциплиной, ну, это выглядит как-то странно и думаю, что обществе болезненно на это отреагирует», — полагает Низаметдинов.