100 дней правительства Каллас ⟩ «Их не интересует, как люди справляются с кризисом»

По ее мнению, обозначенная выше тенденция совпадает и с другими событиями, происходящими в эстонской политике. «Пост министра превратился в трофей успешной политической карьеры. Как цветы при успешном финише, как диплом для политического отличника. Но правильный ответ: портфель министра – не вершина, это лишь подножие горы, старт. И на старт нужно допускать тех, кто может предложить стратегию развития той области, министром которой человек собирается стать. К примеру, в частном секторе мне слабо представляется ситуация, при которой компания наняла бы руководящее лицо, которое в течение первой половины года планирует ознакомиться с ситуацией. Нет, ознакомление с ситуацией должно быть проведено перед отправкой заявления об участии в конкурсе на получение работы. В политике же мы в последнее время видели много примеров, когда приходит министр в сверкающих доспехах и может… описать нам суть проблемы. Но его работа – не описывать проблему, а предлагать и претворять в жизнь решения этой проблемы», — сказала депутат Рийгикогу.

Ладынская-​Кубитс подчеркивает, что эти тенденции не появились вчера, но становятся очевидными именно сегодня. «Первые 100 дней нынешнего правительства – это как 100 дней прилежных пятерочников. Вроде многое и красиво в тетрадку записано, и сам ученик прилежный, форму носит, и ответы не сказать чтобы неверные, но с проекцией выученного в будущее — проблемы», — отметила она.

Парламентарий отметила, что наблюдает прежде всего за министрами, сотрудничающими с комиссией по делам культуры. «И мне грустно. Приведу два примера. Некоторое время назад в зале парламента выступала министр культуры Аннели Отть. Рассказывала, что дети в Эстонии двигаются меньше, чем заключенные в тюрьмах. Такая ужасная тенденция. Она пообещала комиссии по культуре, что предложит свою "концепцию физической активности", которая помогла бы решить проблему малой физической активности детей. Она пообещала, но опаздывает уже на месяц – мы не услышали ни решений, ни предложений. Но проблему министр описал», — констатировала Ладынская-​Кубитс.