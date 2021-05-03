Ирья Лутсар: крупных мероприятий этим летом не будет

«На открытом воздухе, когда люди находятся очень близко друг к другу, также есть опасность распространения вируса. Подобные мероприятия точно будут отменены. Однако небольшие концерты в хорошо проветривающихся помещениях или на открытом воздухе, вероятно, могут проходить безопасно. Особенно с учетом того, что через месяц число вакцинированных от коронавируса будет гораздо больше, чем сейчас», - сказала Ирья Лутсар.