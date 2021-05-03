Пн, 3.05.2021
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Ирья Лутсар: крупных мероприятий этим летом не будет

Ирья Лутсар. ФОТО: Konstantin Sednev

По оценке главы научного совета Ирьи Лутсар, надеяться на проведение крупных мероприятий с участием тысяч людей этим летом не стоит, передает Rus.ERR.

«На открытом воздухе, когда люди находятся очень близко друг к другу, также есть опасность распространения вируса. Подобные мероприятия точно будут отменены. Однако небольшие концерты в хорошо проветривающихся помещениях или на открытом воздухе, вероятно, могут проходить безопасно. Особенно с учетом того, что через месяц число вакцинированных от коронавируса будет гораздо больше, чем сейчас», - сказала Ирья Лутсар.

В этом году Лутсар не считает возможным проведение тех мероприятий, которые были разрешены несколько лет назад: «Однако можно обсудить организацию концерта таким образом, чтобы все коронавирусные меры были соблюдены».

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