Ирья Лутсар: крупных мероприятий этим летом не будет
По оценке главы научного совета Ирьи Лутсар, надеяться на проведение крупных мероприятий с участием тысяч людей этим летом не стоит, передает Rus.ERR.
По оценке главы научного совета Ирьи Лутсар, надеяться на проведение крупных мероприятий с участием тысяч людей этим летом не стоит, передает Rus.ERR.
«На открытом воздухе, когда люди находятся очень близко друг к другу, также есть опасность распространения вируса. Подобные мероприятия точно будут отменены. Однако небольшие концерты в хорошо проветривающихся помещениях или на открытом воздухе, вероятно, могут проходить безопасно. Особенно с учетом того, что через месяц число вакцинированных от коронавируса будет гораздо больше, чем сейчас», - сказала Ирья Лутсар.
В этом году Лутсар не считает возможным проведение тех мероприятий, которые были разрешены несколько лет назад: «Однако можно обсудить организацию концерта таким образом, чтобы все коронавирусные меры были соблюдены».