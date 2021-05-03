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Ситуация в Индии все хуже; выясняется, что власти не позаботились о вакцине вплоть до марта. Евросоюз рассмотрит условия открытия своих внешних границ. Во Франции впервые за много месяцев вводят послабления локдауна. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

Ситуация в Индии все хуже; выясняется, что власти не позаботились о вакцине вплоть до марта. Евросоюз рассмотрит условия открытия своих внешних границ. Во Франции впервые за много месяцев вводят послабления локдауна. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших по всему миру с начала пандемии составляет почти 153 млн человек, умерших - 3,2 млн. Ежедневное число новых заболевших бьет рекорды уже больше недели - свыше 800 тыс. случаев в сутки.

Почти половина этого показателя приходится на Индию, где в минувшую субботу (последние доступные данные) были выявлены почти 402 тыс. инфицированных. Всего заболевших в стране уже почти 20 млн, умерли 219 тысяч. Однако эксперты уверены, что эти данные не соответствуют действительности, так как статистика ведется в основном только среди пациентов, попавших в поле зрения медиков, а тысячи в Индии умирают, так и не получив медицинской помощи.

На этом фоне партия премьер-министра Нарендры Моди проиграла выборы в ключевом штате Западная Бенгалия.

Глава крупнейшего в мире производителя вакцины, индийского института Serum, Адар Пунавала обвинил правительство Нарендры Моди в том, что в Индии катастрофически не хватает препаратов для вакцинации собственного населения.

В интервью британской Financial Times Пунавала сказал, что его институт не получал от индийских властей заявок на сколь-нибудь крупные партии доз вакцины вплоть до марта, когда страну уже накрыла вторая волна заболеваемости.

Вакцинация в Индии. ФОТО: Getty Images

По его словам, до тех пор был заказан лишь 21 миллион доз, что в соотношении с численностью населения крайне мало. Эксперт говорит, что нехватка вакцины продолжится до июня, когда запланировано значительное увеличение объемов производства до 100 миллионов доз в месяц. Также институт Serum, производящий основной объем преперата AstraZeneca, намерен расширить экспорт в другие страны.

Европа возвращается к жизни

В понедельник Еврокомиссия вынесла на рассмотрение вопрос об открытии внешних границ ЕС. Предлагается разрешить въезд туристам, прошедшим полную вакцинацию одним из преператов, одобренных на территории блока. Будет также приниматься во внимание ковид-статистика в стране вылета.

Париж. ФОТО: Getty Images

С понедельника во Франции школьники всех возрастов вернулись за парты. Власти приступили к поэтапному выходу из третьего общенационального локдауна. Жителям страны теперь можно уезжать от мест проживания на 10 и более километров. Позднее в мае правительство планирует сократить длительность комендантского часа, он будет начинаться в 9 часов вечера вместо 7.

Готовятся вернуться к работе открытые террасы кафе и ресторанов. Болельщики скоро смогут посещать спортивные мероприятия.

В данный момент заболеваемость во Франции составляет около 25 тыс. человек в сутки. Это один из худших показателей в Европе, но власти признают, что люди устали от ограничений.

Паб в Лондоне. ФОТО: Getty Images

Ожидается, что после 17 мая правительство Великобритании снимет запрет на поездки в отпуск за границу. В настоящий момет покинуть страну можно только по уважительной причине, предоставив подтверждение. После отмены ограничений будет введена так называемая система светофора, в которой страны будут занесены в зеленый, желтый и красный списки в зависимости от их эпидемиологической ситуации. В расчет будет приниматься статистика вакцинации и наличие в той или иной стране штаммов, вызывающих опасения.

На этой неделе власти готовятся представить зеленый список. По возвращении из этих стран британцам не надо будет проходить двухнедельный карантин. Однако необходимо, чтобы они также сняли ограничения на въезд.

К примеру, есть предположения, что к "зеленым" в числе прочих будут отнесены Гибралтар, Исландия и Израиль. Однако Гибралтар и Израиль пока не готовы к приему туристов, а Исландия будет принимать только тех, кто прошел полную вакцинацию.

Ожидается, что ситуация значительно изменится к июлю, когда по всему миру начнутся школьные каникулы, и правительства пойдут на дополнительные послабления.

Звезды за вакцинацию

На центральном стадионе Лос-Анджелеса прошел концерт в поддержку всеобщей вакцинации с участием звезд Голливуда и поп-музыки. На стадион были допущены тысячи зрителей, прошедших полную вакцинацию. Актеры Бен Аффлек и Шон Пенн, певицы Дженнифер Лопес и Селена Гомс, вокалист легендарной AC/DC Брайан Джонсон, принц Гарри и другие знаменитости обратились со сцены к правительствам разных стран с призывом ускорить вакцинацию и сделать ее одинаково доступной по всему миру.

Дженнифер Лопес вышла на сцену со своей мамой Гваделупе Родригес и рассказала зрителям, что в прошлом году впервые в своей жизни встречала Рождество вдали от мамы из-за пандемии. Их воссоединение стало возможным благодаря вакцинации, сказала певица.

Дженнифер Лопес со своей мамой Гваделупе Родригес. ФОТО: Getty Images

"Вирус не признает границ, и доступность вакцинации не должна зависеть от географии", - сказал со сцены принц Гарри, выразивший всеобщую солидарность с народом Индии.

Свои видеообращения организаторам концерта прислали также папа римский, президенты Джо Байден, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон, а также звезда Болливуда Амитабх Баччан. Телевизионная версия концерта будет показана на американском телевидении и в YouTube 8 мая.

Мероприятие организовано активистами объединения Global Citizen, ставящего целью борьбу с дезинформацией о вакцинах. По словам организаторов, пожертвования, собранные посредством концерта, во много раз превысили ожидания. Изначально ставилась цель собрать средства на закупку 10 млн доз вакцины для бедных стран, но сумма превысила 53 млн долларов.

Новые трудности Олимпиады в Токио

Между тем из Японии, где 23 июля должна открыться отложенная с прошлого года летняя Олимпиада, приходят скандальные новости: лишь немногие из 78 тысяч волонтеров будут провакцинированы к этой дате, остальным предлагается в качестве дополнительной защиты носить по две медицинские маски и чаще обрабатывать руки антисептиком.