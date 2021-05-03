Паспорт вакцинации активировали более 12 000 человек
За три дня, с 30 апреля по 2 мая, подтверждающий вакцинацию QR- сгенерировали 12 062 человека, пишет Rus.ERR.
За три дня, с 30 апреля по 2 мая, подтверждающий вакцинацию QR- сгенерировали 12 062 человека, пишет Rus.ERR.
"Новое техническое решение, которое обеспечивает надежное подтверждение вакцинации из государственной базы данных, вызвало большой интерес", - сказал руководитель службы здоровья Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения TEHIK Тынис Яагус.
В эти дни были выявлены и первые ошибки.
"Например, мы совместно с учреждениями, которые предоставляют информацию о вакцинации, работали над улучшением качества данных, потому что в некоторых случаях мы получали сообщения о том, что люди не могли создать сертификат. Это обычно происходит из-за того, что тот, кто заносил информацию о вакцинации, случайно допустил ошибку и информация не попала в систему здравоохранения и это повлияло на всю цепочку предоставления услуги", - пояснил Яагус.