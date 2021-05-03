Паспорт вакцинации активировали более 12 000 человек

"Например, мы совместно с учреждениями, которые предоставляют информацию о вакцинации, работали над улучшением качества данных, потому что в некоторых случаях мы получали сообщения о том, что люди не могли создать сертификат. Это обычно происходит из-за того, что тот, кто заносил информацию о вакцинации, случайно допустил ошибку и информация не попала в систему здравоохранения и это повлияло на всю цепочку предоставления услуги", - пояснил Яагус.