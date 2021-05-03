Двое жителей Эстонии нарушили карантин и пытались улететь за границу

Из Таллиннского аэропорта в Анталью хотел улететь гражданин Эстонии 2001 года рождения, хотя в отношении него действовало требование соблюдать карантин до 10 мая. В связи с этим была проведена консультация с Департаментом здоровья, в результате чего нарушителю оформили предписание исполнить карантинное требование и его направили по месту жительства в Эстонии.

В этот же день гражданка Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1995 года рождения из Таллиннского аэропорта пыталась улететь в Лондон, хотя она должна была находиться на карантине до 9 мая. После консультации с Департаментом здоровью нарушительницу вернули по месту жительства в Эстонии.

Также в субботу сотрудник Службы пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры выдал предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1993 года рождения, который в нетрезвом виде управлял автомобилем в поселке Пеэтри. Департамент полиции и погранохраны признал визу этого человека недействительной. Ему запрещен въезд в страну на три года.