Двое жителей Эстонии нарушили карантин и пытались улететь за границу
В субботу, 1 мая, полиция задержала двух человек, которые нарушили карантин и пытались улететь из Таллинна.
В субботу, 1 мая, полиция задержала двух человек, которые нарушили карантин и пытались улететь из Таллинна.
Из Таллиннского аэропорта в Анталью хотел улететь гражданин Эстонии 2001 года рождения, хотя в отношении него действовало требование соблюдать карантин до 10 мая. В связи с этим была проведена консультация с Департаментом здоровья, в результате чего нарушителю оформили предписание исполнить карантинное требование и его направили по месту жительства в Эстонии.
В этот же день гражданка Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1995 года рождения из Таллиннского аэропорта пыталась улететь в Лондон, хотя она должна была находиться на карантине до 9 мая. После консультации с Департаментом здоровью нарушительницу вернули по месту жительства в Эстонии.
Также в субботу сотрудник Службы пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры выдал предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1993 года рождения, который в нетрезвом виде управлял автомобилем в поселке Пеэтри. Департамент полиции и погранохраны признал визу этого человека недействительной. Ему запрещен въезд в страну на три года.
А 2 мая в полицию поступило сообщение о нарушении ночного покоя в доме на улице Кярбери. При проверки информации выяснилось, что в компании находится гражданин Молдавии 1962 года рождения, который не предоставил ни одного документа. Для установления его личности полиция направилась к нему домой. Вместе с ним также проживал гражданин Молдавии 1969 года рождения. Выяснилось, что оба мужчины находились в Эстонии незаконно. Им выписали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, также им выданы запреты на въезд в страну.