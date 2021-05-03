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В Таллинне столкнулись автобус и легковой автомобиль

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpixs Baltics

Сегодня, 3 мая, вечером в центре Таллинна столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. 

В 17.26 в полицию поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Лайкмаа столкнулись автобус и автомобиль Audi. 

Скорая помощь доставила сидевшую за рулем Audi 30-летнюю женщину в больницу, находившиеся в автобусе люди не пострадали, уточняет полиция. 

Из-за ДТП нарушено, но не перекрыто движение в сторону отеля Radisson.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются. 

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