В Таллинне столкнулись автобус и легковой автомобиль

В 17.26 в полицию поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Лайкмаа столкнулись автобус и автомобиль Audi.

Скорая помощь доставила сидевшую за рулем Audi 30-летнюю женщину в больницу, находившиеся в автобусе люди не пострадали, уточняет полиция.

Из-за ДТП нарушено, но не перекрыто движение в сторону отеля Radisson.