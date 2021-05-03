В Таллинне столкнулись автобус и легковой автомобиль
Сегодня, 3 мая, вечером в центре Таллинна столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.
Сегодня, 3 мая, вечером в центре Таллинна столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.
В 17.26 в полицию поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Лайкмаа столкнулись автобус и автомобиль Audi.
Скорая помощь доставила сидевшую за рулем Audi 30-летнюю женщину в больницу, находившиеся в автобусе люди не пострадали, уточняет полиция.
Из-за ДТП нарушено, но не перекрыто движение в сторону отеля Radisson.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.