За неделю в Эстонии стало почти на 300 безработных меньше
Безработица в Эстонии снижается четвертую неделю подряд, пишет Rus.ERR.
Безработица в Эстонии снижается четвертую неделю подряд, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 3 мая, на учете в Кассе страхования от безработице стояли 56 156 человек - на 286 меньше, чем неделей ранее, а месяц назад в Эстонии было почти на 2000 безработных больше.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 8,6%, что значительно выше долгосрочного среднего показателя. Самая высокая безработица по-прежнему в Ида-Вирумаа, где она за неделю снизилась до 14,2%, а самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,7%.