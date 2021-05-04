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На ЧМ по керлингу женская команда Эстонии одержала свою первую победу

Капитан женской сборной Эстонии по керлингу Марие Турманн. ФОТО: Maailma Kurlingu Föderatsioon

На продолжающемся в Канаде чемпионате мира по керлингу женская команда Эстонии одержала свою первую победу, пишет Rus.ERR.

Во вторник утром по восточноевропейскому времени эстонские девушки одолели соперниц из Германии со счетом 11:9.

Накануне вечером команда капитана Марие Турманн уступила США - 3:5.

В турнирной таблице команда Эстонии поднялась с последнего на предпоследнее место, опередив итальянок.

В чемпионате мира по керлингу среди женщин принимают участие 14 женских команд из стран Северной и Южной Америки, Европы и Тихоокеанского региона и Азии.

Мировое первенство продлится до 9 мая.

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