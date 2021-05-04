Катастрофа в Мексике: метромост рухнул вместе с поездом
В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико.
В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико.
Местный телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с идущим по нему поездом обрушился на дорогу внизу. По предварительной версии, обрушение произошло из-за автомобиля, который врезался в одну из опор моста. Во время обрушения по мосту ехал поезд.
Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум отправилась на место аварии и сообщила в Twitter, что на месте "работают пожарные, сотрудники общественной безопасности".
"В ближайшее время мы предоставим более подробную информацию", - отметила она.
Mexico City Train Crash Video: Around 50 people have been injured collapse of a train - Line 12 of the #MetroCDMX between Tezonco and Olivos stations #MexicoCity pic.twitter.com/Tqb2hYSCXs— PolitiSite Means Politics (@Politisite) May 4, 2021