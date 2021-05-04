Катастрофа в Мексике: метромост рухнул вместе с поездом

Местный телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с идущим по нему поездом обрушился на дорогу внизу. По предварительной версии, обрушение произошло из-за автомобиля, который врезался в одну из опор моста. Во время обрушения по мосту ехал поезд.