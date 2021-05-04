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Катастрофа в Мексике: метромост рухнул вместе с поездом

Спасатели работают на месте крушения поезда. ФОТО: LUIS CORTES/REUTERS

В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико.

Местный телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с идущим по нему поездом обрушился на дорогу внизу. По предварительной версии, обрушение произошло из-за автомобиля, который врезался в одну из опор моста. Во время обрушения по мосту ехал поезд.

ФОТО: LUIS CORTES/REUTERS

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум отправилась на место аварии и сообщила в Twitter, что на месте "работают пожарные, сотрудники общественной безопасности".

ФОТО: El Universal/Zumapress.com

"В ближайшее время мы предоставим более подробную информацию", - отметила она.

ФОТО: LUIS CORTES/REUTERS

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