Дания исключила вакцину Johnson & Johnson из прививочной кампании

Решение было принято на основе данных международных экспертов, а также оценки датских специалистов. В управлении напомнили о выводах Европейского агентства лекарственных средств (EMA), согласно которым «в очень редких случаях» после вакцинации этим препаратом возможно образование тромбов. Несмотря на это, регулятор рекомендовал продолжить использование препарата.

«В разгар эпидемии это было трудное решение, особенно с учетом того, что нам также пришлось прекратить использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca», — заявила заместитель главы управления Хелен Пробст. Однако, по ее словам, ведомство считает риск возникновения тромбов у привитых более весомым, чем преимущества препарата. Вместе с тем она не исключила, что страна позже может вернуться к широкому применению этой вакцины.

Газета Ekstra Bladet сообщает, что управление предлагает разрешить предоставлять вакцину Johnson & Johnson тем датчанам, которые готовы добровольно вакцинироваться этим препаратом. По данным издания, ведомство рассматривает возможность создания схемы, при которой граждане смогут выбирать вакцины, одобренные в Евросоюзе, но не включенные в национальную программу вакцинации. То же касается и препарата от британско-шведской AstraZeneca, которую исключили из прививочной кампании в середине апреля.