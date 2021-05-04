Очаг заражения в больнице пополнился новыми заболевшими

На прошлой неделе в отделении сестринского ухода Валгаской больницы произошла вспышка коронавируса, в ходе которой к четвергу заболели семь пациентов и один работник, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Старшая медсестра больницы Анастасия Орг в понедельник днем сообщила, что, по последним данным, заболел еще один пациент отделения внутренних болезней. На данный момент в отделении сестринского ухода заразились восемь пациентов. Среди персонала у двух сотрудников положительный тест на коронавирус. «В отделении внутренних болезней прошло тотальное тестирование работников. В отделении сестринского ухода существенных изменений не произошло. В любом случае в доме призрения пройдет масштабное тестирование», - сказала она.