Департамент статистики: квартиры расхватывают так, будто завтра деньги обесценятся

Неясно, боятся ли люди новых ограничений, опасаются ли инфляции, которая может возникнуть после пандемии, ждут ли они следующей волны экономического спада, ищут ли защищенную от штормов тихую гавань для своих активов или охотятся за квартирами и домами по какой-то другой причине. В любом случае видно, что недвижимость покупают так, будто мы возвращаемся в 2008 год, в ситуацию, когда еще немного, и пузырь на рынке недвижимости вот-вот лопнет.

Новые квартиры - один из самых чувствительных секторов рынка недвижимости, который благодаря своей ликвидности и стандартизации может хорошо отражать тенденции и обеспечивать основу для прогнозирования. Экспериментальный статистический анализ объявлений о продаже квартир показывает, что количество непроданных квартир стремительно сокращается, и в ближайшее время не исключен дефицит.

Анализ объявлений о продаже новых квартир в прошлом году показывает, что сейчас подобного товара на рынке стало еще больше. С марта 2020 года до начала текущего года количество выставленных на продажу новых квартир увеличилось более чем в пять раз. При этом предлагались в основном сданные в 2019 и 2020 годах квартиры, а также - строящиеся в 2021 году.