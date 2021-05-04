Bolt запустил услугу каршеринга в Эстонии

"Сегодня Bolt начал предлагать в Эстонии услугу аренды автомобилей Bolt Drive", - сообщила компания во вторник.

До сих пор услугу каршеринга в Таллинне предлагала литовская компания Citybee, которая в2019 году, когда начала свою деятельность в Таллинне.

В апреле менеджер по маркетингу Citybee Эгерт Кивисаар сказал, что они приветствуют выход на рынок конкурента.

Чтобы воспользоваться услугой, надо открыть закладку Bolt Drive в приложении Bolt и подтвердить информацию о своих водительских правах.

Этот процесс может занять несколько минут. Как только все детали будут подтверждены, вы можете выбрать ближайший автомобиль для аренды и начать поездку.

Воспользоваться услугой Bolt Drive смогут только люди старше 20 лет, имеющие водительские права Б-категории. Водительский стаж пользователя должен быть не менее одного года.