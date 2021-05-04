Видео ⟩ Член Рийгикогу задел машиной протестующего против ограничений

По словам Рюйтманна, у него нет никаких сомнений, что наезд был совершен умышленно. Он заявил, что проконсультируется с юристом и подаст иск.

«Умышленный наезд, это факт. Всегда можно подать звуковой сигнал, поскольку я был занят беседой с полицией», - написал он в социальной сети.

Кравченко принес за случившееся извинения и выразил свое сожаление.

«Вчера, когда я ехал на работу, я задел автомобилем мужчину, который стоял на парковке и горячо спорил с полицейским. Это было с моей стороны необдуманно, —сказал Кравченко. – Я обещал взять себя в руки относительно акций протеста, которые уже долгое время проходят перед Рийгикогу, и, к сожалению, я вел себя необдуманно. Сожалею о содеянном и приношу извинения и гражданину, и своей фракции и всем коллегам».

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