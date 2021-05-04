Кая Каллас — французским СМИ: Эстония никого не заставляет вакцинироваться

«Он будет работать как паспорт. Твой телефон показывает красное или зеленое, то есть есть у тебя вакцина или нет; показывает, есть ли у тебя антитела или нет», - описала премьер-министр ведущему France24, как будет работать электронный паспорт вакцинации. Она добавила, что основной вопрос заключается в том, как сертификат вакцинации функционирует в сотрудничестве с другими странами.

Должно ли у вакцинированных быть больше прав? «Сейчас у нас нет достаточного количества вакцин для всех. Действительно ли правильно предоставлять вакцинированным людям больше прав?» - задала вопрос Каллас. По словам премьер-министра, предоставление прав ускорило бы процесс вакцинации. «Это не означает, что мы лишим невакцинированных людей прав, но привитые получат некоторые вещи быстрее», - добавила она.