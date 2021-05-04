В Таллинне и Силламяэ отменили акцию «Бессмертный полк»

Организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне Андрей Гончаров сообщил rus.err.ee, что решение об отмене вызвано установленными в Эстонии ограничениями, по которым публичные мероприятия на свежем воздухе разрешены с участием до 150 человек в группах по 10 человек.

"Главная причина отмены - это забота о здоровье людей. В рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие нереально. Следует трезво смотреть на вещи", - сказал во вторник Андрей Гончаров.

По его словам, в полиции он регистрировал мероприятие задолго до того, как в Эстонии были установлены ограничения.

Олег Култаев, организатор «Бессмертного полка» в Силламяэ, сказал Rus.Postimees, что он решил не рисковать жизнями и здоровьем людей, поэтому в этом году акция не состоится.

«В прошлом году мы включали музыку каждый из окон своего дома, было достаточно красиво. Наверное, также сделаем и в этом году, но масштабных мероприятий с шествием и так далее в этом году мы не планируем, - сказал Култаев. - Кроме того, сейчас вокруг памятника павшим в Великой Отечественной войне идет ремонт, поэтому подход к нему ограничен и сложно обеспечить безопасность для большого количество людей, а для меня это приоритет».