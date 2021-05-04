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Министры иностранных дел «Большой семерки» собираются для встречи в Лондоне. Это первые очные переговоры всех участников группы за два года.

Около девяти утра по лондонскому времени (11 по московскому) в лондонский особняк Ланкастер-хаус начали прибывать министры семи самых экономически развитых стран мира. На встрече «семерки» они обсудят, помимо прочего, противодействие российской дезинформации. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен впервые приехал в Британию в этом качестве.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб примет участие в дискуссиях по Мьянме и отношениям с Китаем, Россией и Ираном. Также на повестке встречи ситуация в Ливии и Сирии, столкновения в Сомали, на Балканах и африканском Сахеле.

Помимо министров стран G7 - Британии, США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, во встрече будут участвовать представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР. Они приглашены в качестве гостей. Также приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В мае в британском графстве Корнуолл пройдет саммит лидеров стран «Большой семерки».

Анализ

Джеймс Ландейл, корреспондент по дипломатическим вопросам

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона прошли не одни исторические переговоры, но такого дипломатического спиддейтинга, который начнется позже, он еще не видел.

В течение следующих пары дней министры будут перебегать из кабинета в кабинет круглые сутки, стараясь сделать как можно больше дел лицом к лицу со своими коллегами, впервые после месяцев виртуальной дипломатии.

Они будут обсуждать важные международные вопросы - от Китая до Мьянмы, от Эфиопии до Украины и от Сирии до африканского Сахеля.

Общая тема встречи - как лучше всего организоваться и встать на защиту международных правил и открытых обществ перед лицом автократий.

А для Британии, которая принимает саммит, это серьезное испытание репутации ее глобальной международной политики.

Что говорят о России?

Накануне Доминик Рааб и Энтони Блинкен провели на Даунинг-стрит пресс-конференцию, во время и после которой много говорили о действиях России на международной арене. Оба министра заявили, что их страны не стремятся к эскалации отношений, но действия российских властей мешают сближению.

«Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта с нашей стороны, и я думаю, что это разделяют многие страны НАТО. Но что должно измениться - так это поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН, противоречащее основным нормам международного права - будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального, которое было не просто нарушением прав человека, а использованием химического оружия на российской земле», - сказал Доминик Рааб журналистам после встречи с госсекретарем США.

Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что администрация Джо Байдена предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет такой курс.

«Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или не делать», - заявил он, напомнив при этом о готовности президента Байдена при необходимости жестко противостоять России.

Доминик Рааб заявила, что США и Британия готовы, стоя «плечом к плечу», противодействовать угрозам, в Блинкен подчеркнул, что у его страны «нет партнера и союзника ближе».

Встреча проходит с соблюдением противовирусных ограничений ФОТО: PA Media

Борьба с дезинформацией

В интервью агентству Рейтер перед встречей Рааб заявил, что страны обсудят противодействие российской «лжи и пропаганде».

«Пророссийские тролли публикуют комментарии по Украине и другим регионам, с целью повлиять на общественное мнение и там, и чтобы они воспроизводились через российские СМИ», - сказал он.

«Это хороший пример той борьбы на истощение, которую мы ведем. Мы объединим крупные державы, чтобы защитить открытые общества»kj, - добавил Рааб.

На этой встрече он, как ожидается, представит исследование о сетях российских троллей, спонсированное Форин-офисом. Основной целью российских троллей стала западная пресса, утверждается в нем. Британия также предложит разработать совместный план противодействия дезинформации.