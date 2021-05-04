В новом учебном году закроются несколько школ

В Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа будут закрыты основная школа Адавере, детский сад-начальная школа Айду, школа Эску-Камари, основная школа Лустивере и начальная школа Писисааре. Школьная часть учебных заведений будет объединена с общей гимназией Пыльтсамаа, а части детского сада - с детским садом волости Пыльтсамаа. После объединения общая гимназия Пыльтсамаа продолжит работу как гимназия-основная школа. Детский сад Пуурманни Siilipesa будет объединен с усадебной школой Пуурманни, а усадебная школа останется под тем же названием, но после реорганизации из основной школы превратится в детсад-основную школу.

В волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа прекращает деятельность Нываская школа.

В волости Вильянди в Вильяндимаа детский сад Leie Sipelgapesa будет объединен с основной школой Лейе, а школа Лейе продолжит работу как базовая школа детского сада.

В Тартумаа в волости Тарту к основной школе имени Йоханнеса Вольдемара Вески в Маарья-Магдалеэна присоединятся группы детского сада Табивере, расположенные в деревне Маарья-Магдалеэна, школа продолжит деятельность в качестве детского сада-основной школы.

В Пярнумаа в волости Тори начальная школа Таммисте из основной школы превратится в детский сад-основную школу. К школе присоединится детский сад Таммисте.

В Харьюмаа в волости Харку Табасалуская общая гимназия закрывает с осени гимназическое звено и продолжит деятельность в качестве основной школы. Школа будет называться Табасалуская школа.