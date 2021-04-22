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  • Картина дня: оказавшаяся в непростой ситуации семья, отмена акции "Бессмертный полк" и выходка депутата

Картина дня: оказавшаяся в непростой ситуации семья, отмена акции "Бессмертный полк" и выходка депутата

Акция "Бессмертный полк". ФОТО: Эрик Прозес

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 мая.

Беда за бедой: отец умер от коронавируса, брат объявил личный код промыслом дьявола, семья не может оформить наследство

Слишком много бед свалилось на одну харьюмааскую семью. Сначала один из двух сыновей уверовал неизвестно во что, отказался от использования личного кода, уничтожил все удостоверяющие личность документы и практически стал нелегалом. А затем коронавирус внезапно унес жизнь главы семейства. Читать далее...

В Таллинне и Силламяэ отменили акцию «Бессмертный полк»

Организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне Андрей Гончаров сообщил rus.err.ee, что решение об отмене вызвано установленными в Эстонии ограничениями, по которым публичные мероприятия на свежем воздухе разрешены с участием до 150 человек в группах по 10 человек. Читать далее...

Член Рийгикогу задел машиной протестующего против ограничений

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко в понедельник наехал на протестовавшего перед Тоомпеа против коронавирусных ограничений Даниэля Рюйтманна. Читать далее...

Раньше 17 мая детей, скорее всего, в школу не пустят

Правительство во вторник не смогло договориться о разрешении контактного обучения для всех учеников школ и продолжит обсуждение на следующей неделе, когда появится информация о влиянии введенного с 3 мая смягчения ограничений. Читать далее...

Работник Maxima: зачем торговая сеть следит за своими сотрудниками?

В Maxima в комнатах для отдыха были установлены камеры видеонаблюдения, что вызвало беспокойство некоторых сотрудников. Представительница торговой сети объяснила, что данное нововведение связано с риском распространения коронавируса. Читать далее...

Банки взяли с пенсионных фондов все, что могли

В то время как доходы и прибыли компаний, управляющих пенсионными фондами, в прошлом году снизились и из-за второй пенсионной ступени снизятся еще больше, их владельцы из банков в прошлом году сняли в качестве дивидендов рекордные суммы. Читать далее...

Государство и город спорят о финансировании Таллиннской больницы

По оценке Таллинна, проект крупной больницы, планирующейся в столице, может рассыпаться, если государство не поможет с финансами. Но государство не хочет взваливать расходы на свои плечи и считает, что Таллинн мог бы увеличить свой личный вклад. Читать далее...

Кая Каллас — французским СМИ: Эстония никого не заставляет вакцинироваться

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала французскому телеканалу France24, каким образом в цифровой стране будет работать электронный паспорт вакцинации. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 401 жителя Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5387 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 401, то есть 7,4% от общего количества. Читать далее...

В ближайшее время каждый месяц будет расти число людей, не имеющих никакого дохода

У тысяч безработных, оставшихся без заработка в период пандемии, закончился или заканчивается срок выплаты компенсаций по безработице. В ближайшее время каждый месяц будут появляться тысячи людей, к которых нет постоянного дохода, выясняется из анализа, проведенного аналитическим центром Praxis. Читать далее...

«Это советский детдом в худшем смысле этого слова»

В конце апреля в ходе проверки в закрытом доме-интернате Лилле в Раквере выяснилось, что дети с умственными недостатками подвергались насилию со стороны сотрудников учреждения. В числе прочего жертв били и оставляли без еды. Читать далее...

Департамент здоровья: нам нельзя упустить успехи, достигнутые благодаря ограничениям

Несмотря на значительное снижение показателей заражения коронавирусной инфекцией в течение последних недель, в ряде уездов кривая роста коэффициента заболеваемости R вновь устремилась вверх. Читать далее...

Катастрофа в Мексике: метромост рухнул вместе с поездом

В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико. Читать далее...

Глава Ülemiste о судьбе T1: торговый центр как стоял, так и будет стоять полупустым

По мнению директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, банкротство расположенного неподалеку T1 Mall of Tallinn объясняется неудачным выбором времени для открытия новой торговой площадки и своевременной реакцией конкурентов. Читать далее...

«Неописуемая жестокость»: предстоящая вырубка деревьев с беличьими гнездами в парке Мянни возмутила местных жителей

Житель Мустамяэ сообщил в популярной Facebook-группе, что в парке Мянни планируется вырубка сосен, хотя на некоторых деревьях можно увидеть беличьи гнезда. Публикация собрала лавину возмущенных комментариев. Районная управа объяснила, в чем дело. Читать далее...

Нарушитель самоизоляции заразил минимум восьмерых

На прошлой неделе в волости Пыльва возникло три вспышки Covid-19 на рабочих местах, в каждом коллективе с десяток инфицированных. Читать далее...

Действие разрешения на стройку «Северного потока 2» приостановлено

Действие разрешения на строительство «Северного потока 2» до конца мая временно приостановлено после обращения в суд экологов, сообщила «Интерфаксу» представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH. Читать далее...

Врач-гинеколог: казалось невероятным, что из-за коронавируса вся система акушерства в Эстонии перевернется с ног на голову

На сегодняшней онлайн-конференции в честь Дня матери врач-гинеколог Габор Зирко в своем докладе «Стать матерью во время кризиса» сказал, что пандемия вернула нас в прошлое, когда в родильных домах в Эстонии всё было стерильно, все ужасно боялись бактерий, а новорожденных разделяли с матерями. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллиннском порту обнаружили машину с тремя детьми в багажнике

В конце апреля в Таллиннском пассажирском порту пограничники при проверке прибывающих из Финляндии автомобилей обнаружили в багажнике машины троих детей, водитель машины был оштрафован и вынужден купить соответствующее защитное снаряжение. Читать далее...

Партия «Отечество» выгнала Мадиса Сюття, 400 человек, пришедших с ним, в партию не примут

Правление «Отечества», собравшееся во вторник вечером, решило исключить из партии Мадиса Сюття за нанесение ущерба репутации партии. Также правление решило не принимать в партию людей, которые подали заявление по рекомендации Сюття. Читать далее...

Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро

В понедельник парламентская Комиссия по культуре выбрала четыре культурных объекта общегосударственного значения, в создание которых инвестирует государство. Среди них - Кренгольм, где за счет частного владельца и госбюджета Старопрядильная фабрика превратится в постоянный квартал культуры с концертными и выставочными залами, ресторанами и, возможно, международным центром компьютерных игр. Именно во дворе этой фабрики проходили мюзикл “Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и другие громкие культурные мероприятия. Читать далее...

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