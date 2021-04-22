Картина дня: оказавшаяся в непростой ситуации семья, отмена акции "Бессмертный полк" и выходка депутата

Житель Мустамяэ сообщил в популярной Facebook-группе, что в парке Мянни планируется вырубка сосен, хотя на некоторых деревьях можно увидеть беличьи гнезда. Публикация собрала лавину возмущенных комментариев. Районная управа объяснила, в чем дело. Читать далее...

Нарушитель самоизоляции заразил минимум восьмерых

На прошлой неделе в волости Пыльва возникло три вспышки Covid-19 на рабочих местах, в каждом коллективе с десяток инфицированных. Читать далее...

Действие разрешения на стройку «Северного потока 2» приостановлено

Действие разрешения на строительство «Северного потока 2» до конца мая временно приостановлено после обращения в суд экологов, сообщила «Интерфаксу» представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH. Читать далее...

Врач-гинеколог: казалось невероятным, что из-за коронавируса вся система акушерства в Эстонии перевернется с ног на голову

На сегодняшней онлайн-конференции в честь Дня матери врач-гинеколог Габор Зирко в своем докладе «Стать матерью во время кризиса» сказал, что пандемия вернула нас в прошлое, когда в родильных домах в Эстонии всё было стерильно, все ужасно боялись бактерий, а новорожденных разделяли с матерями. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллиннском порту обнаружили машину с тремя детьми в багажнике

В конце апреля в Таллиннском пассажирском порту пограничники при проверке прибывающих из Финляндии автомобилей обнаружили в багажнике машины троих детей, водитель машины был оштрафован и вынужден купить соответствующее защитное снаряжение. Читать далее...

Партия «Отечество» выгнала Мадиса Сюття, 400 человек, пришедших с ним, в партию не примут

Правление «Отечества», собравшееся во вторник вечером, решило исключить из партии Мадиса Сюття за нанесение ущерба репутации партии. Также правление решило не принимать в партию людей, которые подали заявление по рекомендации Сюття. Читать далее...

Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро

В понедельник парламентская Комиссия по культуре выбрала четыре культурных объекта общегосударственного значения, в создание которых инвестирует государство. Среди них - Кренгольм, где за счет частного владельца и госбюджета Старопрядильная фабрика превратится в постоянный квартал культуры с концертными и выставочными залами, ресторанами и, возможно, международным центром компьютерных игр. Именно во дворе этой фабрики проходили мюзикл “Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и другие громкие культурные мероприятия. Читать далее...