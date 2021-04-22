Картина дня: оказавшаяся в непростой ситуации семья, выходка депутата и отмена акции "Бессмертный полк"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 мая.
Слишком много бед свалилось на одну харьюмааскую семью. Сначала один из двух сыновей уверовал неизвестно во что, отказался от использования личного кода, уничтожил все удостоверяющие личность документы и практически стал нелегалом. А затем коронавирус внезапно унес жизнь главы семейства. Читать далее...
Организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне Андрей Гончаров сообщил rus.err.ee, что решение об отмене вызвано установленными в Эстонии ограничениями, по которым публичные мероприятия на свежем воздухе разрешены с участием до 150 человек в группах по 10 человек. Читать далее...
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко в понедельник наехал на протестовавшего перед Тоомпеа против коронавирусных ограничений Даниэля Рюйтманна. Читать далее...
Правительство во вторник не смогло договориться о разрешении контактного обучения для всех учеников школ и продолжит обсуждение на следующей неделе, когда появится информация о влиянии введенного с 3 мая смягчения ограничений. Читать далее...
В Maxima в комнатах для отдыха были установлены камеры видеонаблюдения, что вызвало беспокойство некоторых сотрудников. Представительница торговой сети объяснила, что данное нововведение связано с риском распространения коронавируса. Читать далее...
В то время как доходы и прибыли компаний, управляющих пенсионными фондами, в прошлом году снизились и из-за второй пенсионной ступени снизятся еще больше, их владельцы из банков в прошлом году сняли в качестве дивидендов рекордные суммы. Читать далее...
По оценке Таллинна, проект крупной больницы, планирующейся в столице, может рассыпаться, если государство не поможет с финансами. Но государство не хочет взваливать расходы на свои плечи и считает, что Таллинн мог бы увеличить свой личный вклад. Читать далее...
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала французскому телеканалу France24, каким образом в цифровой стране будет работать электронный паспорт вакцинации. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5387 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 401, то есть 7,4% от общего количества. Читать далее...
У тысяч безработных, оставшихся без заработка в период пандемии, закончился или заканчивается срок выплаты компенсаций по безработице. В ближайшее время каждый месяц будут появляться тысячи людей, к которых нет постоянного дохода, выясняется из анализа, проведенного аналитическим центром Praxis. Читать далее...
В конце апреля в ходе проверки в закрытом доме-интернате Лилле в Раквере выяснилось, что дети с умственными недостатками подвергались насилию со стороны сотрудников учреждения. В числе прочего жертв били и оставляли без еды. Читать далее...
Несмотря на значительное снижение показателей заражения коронавирусной инфекцией в течение последних недель, в ряде уездов кривая роста коэффициента заболеваемости R вновь устремилась вверх. Читать далее...
В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико. Читать далее...
По мнению директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, банкротство расположенного неподалеку T1 Mall of Tallinn объясняется неудачным выбором времени для открытия новой торговой площадки и своевременной реакцией конкурентов. Читать далее...