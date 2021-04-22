Картина дня: оказавшаяся в непростой ситуации семья, выходка депутата и отмена акции "Бессмертный полк"

Беда за бедой: отец умер от коронавируса, брат объявил личный код промыслом дьявола, семья не может оформить наследство

Слишком много бед свалилось на одну харьюмааскую семью. Сначала один из двух сыновей уверовал неизвестно во что, отказался от использования личного кода, уничтожил все удостоверяющие личность документы и практически стал нелегалом. А затем коронавирус внезапно унес жизнь главы семейства. Читать далее...

В Таллинне и Силламяэ отменили акцию «Бессмертный полк»

Организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне Андрей Гончаров сообщил rus.err.ee, что решение об отмене вызвано установленными в Эстонии ограничениями, по которым публичные мероприятия на свежем воздухе разрешены с участием до 150 человек в группах по 10 человек. Читать далее...

Член Рийгикогу задел машиной протестующего против ограничений

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко в понедельник наехал на протестовавшего перед Тоомпеа против коронавирусных ограничений Даниэля Рюйтманна. Читать далее...

Раньше 17 мая детей, скорее всего, в школу не пустят

Правительство во вторник не смогло договориться о разрешении контактного обучения для всех учеников школ и продолжит обсуждение на следующей неделе, когда появится информация о влиянии введенного с 3 мая смягчения ограничений. Читать далее...

Работник Maxima: зачем торговая сеть следит за своими сотрудниками?

В Maxima в комнатах для отдыха были установлены камеры видеонаблюдения, что вызвало беспокойство некоторых сотрудников. Представительница торговой сети объяснила, что данное нововведение связано с риском распространения коронавируса. Читать далее...

Банки взяли с пенсионных фондов все, что могли

В то время как доходы и прибыли компаний, управляющих пенсионными фондами, в прошлом году снизились и из-за второй пенсионной ступени снизятся еще больше, их владельцы из банков в прошлом году сняли в качестве дивидендов рекордные суммы. Читать далее...

Государство и город спорят о финансировании Таллиннской больницы

По оценке Таллинна, проект крупной больницы, планирующейся в столице, может рассыпаться, если государство не поможет с финансами. Но государство не хочет взваливать расходы на свои плечи и считает, что Таллинн мог бы увеличить свой личный вклад. Читать далее...

Кая Каллас — французским СМИ: Эстония никого не заставляет вакцинироваться

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала французскому телеканалу France24, каким образом в цифровой стране будет работать электронный паспорт вакцинации. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 401 жителя Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5387 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 401, то есть 7,4% от общего количества. Читать далее...

В ближайшее время каждый месяц будет расти число людей, не имеющих никакого дохода

У тысяч безработных, оставшихся без заработка в период пандемии, закончился или заканчивается срок выплаты компенсаций по безработице. В ближайшее время каждый месяц будут появляться тысячи людей, к которых нет постоянного дохода, выясняется из анализа, проведенного аналитическим центром Praxis. Читать далее...

«Это советский детдом в худшем смысле этого слова»

В конце апреля в ходе проверки в закрытом доме-интернате Лилле в Раквере выяснилось, что дети с умственными недостатками подвергались насилию со стороны сотрудников учреждения. В числе прочего жертв били и оставляли без еды. Читать далее...

Департамент здоровья: нам нельзя упустить успехи, достигнутые благодаря ограничениям

Несмотря на значительное снижение показателей заражения коронавирусной инфекцией в течение последних недель, в ряде уездов кривая роста коэффициента заболеваемости R вновь устремилась вверх. Читать далее...

Катастрофа в Мексике: метромост рухнул вместе с поездом

В Мехико обрушился метромост, по предварительным данным, не менее 20 человек погибли, 70 получили ранения, сообщило Агентство по комплексному управлению рисками и гражданской защите Мехико. Читать далее...

Глава Ülemiste о судьбе T1: торговый центр как стоял, так и будет стоять полупустым