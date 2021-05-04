Юри Ратасу сделали прививку препаратом Pfizer
Во вторник в Ида-Таллинснкой центральной больнице (ITK) спикер парламента и председатель Центристской партии Юри Ратас получил первую дозу вакцины Pfizer, сообщает Rus.ERR.
Во вторник в Ида-Таллинснкой центральной больнице (ITK) спикер парламента и председатель Центристской партии Юри Ратас получил первую дозу вакцины Pfizer, сообщает Rus.ERR.
«Сегодня меня привили. Это была вакцина Pfizer», - сказал Ратас ERR, уточнив, что приглашение на вакцинацию поступило от ITK.
Первоначально Юри Ратас должен были прийти на вакцинацию 6 апреля, но отказался.
«Во-первых, я должен был проконсультироваться со своим семейным врачом. Во-вторых, я хотел бы дождаться того момента, когда вакцинация дойдет до моей возрастной группы», - сказал тогда Юри Ратас ERR.