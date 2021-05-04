Нарушитель самоизоляции заразил минимум восьмерых
На прошлой неделе в волости Пыльва возникло три вспышки Covid-19 на рабочих местах, в каждом коллективе с десяток инфицированных.
На прошлой неделе в волости Пыльва возникло три вспышки Covid-19 на рабочих местах, в каждом коллективе с десяток инфицированных.
О каких фирмах идет речь, председатель кризисной комиссии волости Пыльва, волостной старейшина Георг Пелисаар уточнить не смог. Но он сказал, что это промышленные предприятия. Заболели как рабочие на производстве, так и офисные работники, в том числе глава одной компании, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Работа в фирмах пока не приостановлена. Но были приняты различные меры предосторожности, прежде всего уменьшили контакты между работниками. Увеличены интервалы между сменами, больше не кормят всех вместе.
«Поскольку по состоянию на понедельник в волости Пыльва появилось всего четыре инфицированных, а во вторник - еще трое, есть надежда, что нет необходимости приостанавливать деятельность промышленных предприятий. Мы обсудили с Департаментом здоровья, что, если все еще будет прибавляться значительное количество инфицированных, не исключено, что производство будет остановлено на десять дней», - сказал Пелисаар.
В пятницу Департамент здоровья стал устанавливать близкие контакты зараженных. «Насколько известно, члены семьи в основном захотели остаться вместе и, как утверждается, зараженные находятся в отдельной комнате. Проблема в использовании туалета — если речь идет о частном доме, где несколько туалетов, можно справиться, а в случае квартир это сложно», - сказал волостной старейшина.
На данный момент известно, что двое захотели разлучиться с семьей. В одном случае рабочий коллектив предложил для этой цели гостевую квартиру, а в другом случае человек сам нашел подходящий вариант. «В предыдущие случаи заболеваний люди иногда отправлялись на дачу к себе или к друзьям. Волость также готова предложить некоторым людям возможность для изоляции - в спортивно-оздоровительном центре Mammaste, где есть комнаты гостиничного типа», - сказал Пелисаар.
«Иногда кому-то предлагают замещающую площадь, но семья решительно ответила: останемся вместе, что бы ни случилось. К сожалению, жизнь показала свое разнообразие: есть семьи, в которых все остальные члены семьи остались здоровыми, есть и такие, в которых сам инфицированный легко переболел, а его близкие серьезно заболели и попали в больницу. Все же лучше бояться, чем сожалеть, поскольку об этом вирусе ничего неизвестно», - подчеркнул глава местного самоуправления.
О каком штамме вируса идет речь, во вторник Пелисаар еще не знал. «К сожалению, мы вошли в первую десятку Эстонии по общему количеству заражений», - сказал он.
Злонамеренная халатность
Человек, который завез южноафриканский штамм в волость Пыльва, за прошлую неделю успел заразить восемь человек. «К сожалению, он не выполнил условия изоляции и, несмотря на то, что он знал, что заражен, пошел на день рождения. Поскольку дело находится на рассмотрении в Департаменте здоровья, можно предположить, что за этот проступок последует и наказание», - отметил Пелисаар.
Несмотря на ослабление ограничений, по словам главы кризисной комиссии, еще нельзя вздохнуть с облечением. «Если мы посмотрим на карту распространения коронавируса, то на пике, когда было много инфицированных в Северной и Восточной Эстонии, у нас все было довольно хорошо. Однако, когда уровень заражения в Северной Эстонии стал значительно уменьшаться, у нас он стал расти. В ближайшие дни должны проявиться и те, кто после инкубационного периода придут так называемой второй волной», - сказал он.
По словам главы местного самоуправления, тестирование, которое проводится как в первый, так и в десять дней, оплачивается Больничной кассой. Но если из-за очага заражения надо сделать промежуточное тестирование, заказывать и оплачивать это должен рабочий коллектив или сам человек. «Если фирма хочет, чтобы производство не остановилось, она должна позаботиться о том, чтобы люди были проверены и здоровые остались здоровыми. По крайней мере, одно предприятие в Пыльва заказало тестирование, а другое закупило экспресс-тесты», - сообщил волостной старейшина.
Пелисаар надеется, что заражение не распространится на школы, где на этой неделе частично восстановилась учеба. Умеренный оптимизм внушает, среди прочего, тот факт, что большинство зараженных - люди в возрасте от 50 до 59 лет, у которых, как ожидается, или вовсе нет детей школьного и детсадовского возраста, или их не так много.
Тотальное тестирование
Руководитель Лыунаского отделения Департамента здоровья Тийа Лухт подтвердила, что на выходных в волости Пыльва возникли новые очаги заражения на рабочих местах. Вспышки появились на предприятиях, которые связаны с производством и на них невозможно полностью остановить производство, чтобы разорвать цепочки заражения.
«Заражение по-прежнему происходит в местах, где есть общие помещениях, возможности для совместного обеда и отдыха, в местах для курения, в автобусах, заказанных работодателем», - отметила она.
Все компании, связанные со вспышкой, были проконсультированы инспекторами Департамента здоровья, а также было проведено тотальное тестирование. Сами компании внесли свой вклад во внедрение экспресс-тестов, а также используют свои собственные меры по снижению заражения.
«Напоминаем, что риск заболеть еще не миновал и в данный момент важно соблюдать все ограничения и избегать ненужных контактов. Соблюдайте дистанцию, носите маску и соблюдайте гигиену рук при походе в магазин. В общественном транспорте все должны быть в масках», - подчеркнула Лухт.
Насколько известно, индийский штамм Covid-19 еще не обнаружен в Пыльвамаа. Однако был установлен южноафриканский штамм.