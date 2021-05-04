Нарушитель самоизоляции заразил минимум восьмерых

О каких фирмах идет речь, председатель кризисной комиссии волости Пыльва, волостной старейшина Георг Пелисаар уточнить не смог. Но он сказал, что это промышленные предприятия. Заболели как рабочие на производстве, так и офисные работники, в том числе глава одной компании, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Работа в фирмах пока не приостановлена. Но были приняты различные меры предосторожности, прежде всего уменьшили контакты между работниками. Увеличены интервалы между сменами, больше не кормят всех вместе.

«Поскольку по состоянию на понедельник в волости Пыльва появилось всего четыре инфицированных, а во вторник - еще трое, есть надежда, что нет необходимости приостанавливать деятельность промышленных предприятий. Мы обсудили с Департаментом здоровья, что, если все еще будет прибавляться значительное количество инфицированных, не исключено, что производство будет остановлено на десять дней», - сказал Пелисаар.

В пятницу Департамент здоровья стал устанавливать близкие контакты зараженных. «Насколько известно, члены семьи в основном захотели остаться вместе и, как утверждается, зараженные находятся в отдельной комнате. Проблема в использовании туалета — если речь идет о частном доме, где несколько туалетов, можно справиться, а в случае квартир это сложно», - сказал волостной старейшина.

На данный момент известно, что двое захотели разлучиться с семьей. В одном случае рабочий коллектив предложил для этой цели гостевую квартиру, а в другом случае человек сам нашел подходящий вариант. «В предыдущие случаи заболеваний люди иногда отправлялись на дачу к себе или к друзьям. Волость также готова предложить некоторым людям возможность для изоляции - в спортивно-оздоровительном центре Mammaste, где есть комнаты гостиничного типа», - сказал Пелисаар.

«Иногда кому-то предлагают замещающую площадь, но семья решительно ответила: останемся вместе, что бы ни случилось. К сожалению, жизнь показала свое разнообразие: есть семьи, в которых все остальные члены семьи остались здоровыми, есть и такие, в которых сам инфицированный легко переболел, а его близкие серьезно заболели и попали в больницу. Все же лучше бояться, чем сожалеть, поскольку об этом вирусе ничего неизвестно», - подчеркнул глава местного самоуправления.

О каком штамме вируса идет речь, во вторник Пелисаар еще не знал. «К сожалению, мы вошли в первую десятку Эстонии по общему количеству заражений», - сказал он.

Злонамеренная халатность

Человек, который завез южноафриканский штамм в волость Пыльва, за прошлую неделю успел заразить восемь человек. «К сожалению, он не выполнил условия изоляции и, несмотря на то, что он знал, что заражен, пошел на день рождения. Поскольку дело находится на рассмотрении в Департаменте здоровья, можно предположить, что за этот проступок последует и наказание», - отметил Пелисаар.