4 мая 2021, 19:11
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График ⟩ TOP-5 машин на любой вкус: где от Эстонии до Украины самый большой и роскошный выбор
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Ferrari Portofino.
Даже в северных широтах лето подойдет для незабываемых поездок на кабриолете. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали и сравнили рынки от Эстонии до Украины, выбрав по пять известных кабриолетов в каждой стране, которые предлагаются для продажи на онлайн-порталах в следующих категориях: доступный, дорогой, редкий, внедорожник и средний, пишет Postimees.