Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро

“Благодаря этим проектам и появился квартал культуры на Кренгольме. Иначе бы его не было. Мы получили финансирование на него, но, по сути, это уже действующий квартал. Здесь были “Кремлевские соловьи”, были Дни оперы, был Station Narva, был Omen, были концерты поменьше. Этим летом тоже будут концерты, театральные спектакли, фестиваль “Дни оперы в Нарве”, спортивные мероприятия, будет ралли в начале июля… Даже без этой инвестиции мы уже действуем, уже несколько лет”.