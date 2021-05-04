Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро
В понедельник парламентская Комиссия по культуре выбрала четыре культурных объекта общегосударственного значения, в создание которых инвестирует государство. Среди них - Кренгольм, где за счет частного владельца и госбюджета Старопрядильная фабрика превратится в постоянный квартал культуры с концертными и выставочными залами, ресторанами и, возможно, международным центром компьютерных игр. Именно во дворе этой фабрики проходили мюзикл “Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и другие громкие культурные мероприятия.