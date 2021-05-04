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  • Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро

Старопрядильная фабрика Кренгольма оживет в новом качестве, в нее инвестируют 30 миллионов евро

Старопрядильная и Староткацкая фабрики расположены на острове на реке Нарова. ФОТО: Николай Андреев

В понедельник парламентская Комиссия по культуре выбрала четыре культурных объекта общегосударственного значения, в создание которых инвестирует государство. Среди них - Кренгольм, где за счет частного владельца и госбюджета Старопрядильная фабрика превратится в постоянный квартал культуры с концертными и выставочными залами, ресторанами и, возможно, международным центром компьютерных игр. Именно во дворе этой фабрики проходили мюзикл “Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и другие громкие культурные мероприятия.

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Управляющий зданиями закрытой Кренгольмской мануфактуры Яанус Микк говорит, что работа на Кренгольме идет шаг за шагом. Помогли развитию предыдущие мероприятия, которые проходили в той же Старопрядильной фабрике.

“Благодаря этим проектам и появился квартал культуры на Кренгольме. Иначе бы его не было. Мы получили финансирование на него, но, по сути, это уже действующий квартал. Здесь были “Кремлевские соловьи”, были Дни оперы, был Station Narva, был Omen, были концерты поменьше. Этим летом тоже будут концерты, театральные спектакли, фестиваль “Дни оперы в Нарве”, спортивные мероприятия, будет ралли в начале июля… Даже без этой инвестиции мы уже действуем, уже несколько лет”.

Хотя вопрос финансирования, вроде бы, решен, срок, когда проект может быть реализован, пока невозможно назвать даже приблизительно. Более того, одобрено к реализации четыре крупных проекта в Таллинне, Тарту и Нарве, а одновременно закон разрешает строить только два из них. Поэтому сейчас развернется борьба за то, чтобы оказаться в начале очереди.

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