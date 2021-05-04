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Несмотря на миллионы зараженных, Индия не спешит вводить новый локдаун, Евросоюз планирует смягчить ограничения для туристов. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

Несмотря на миллионы зараженных, Индия не спешит вводить новый локдаун, Евросоюз планирует смягчить ограничения для туристов. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

Согласно последним данным, пандемия коронавируса уже унесла более 3,2 млн жизней по всему миру. Сильнее всего (если учитывать официальные данные) от эпидемии пострадали США, где число смертей приближается к 578 тыс., за Америкой следует Бразилия - более 408 тыс. летальных исходов, затем идет Мексика - свыше 217 тыс., и на четвертом месте - Великобритания - более 127 тыс. скончавшихся.

Впрочем, как указывают эксперты, скоро эта статистика может измениться, если учесть ситуацию в Индии.

Между тем Евросоюз рассматривает планы оживления индустрии туризма и намерен ослабить ограничения на въезд в страну ЕС всем, кто прошел вакцинацию или может предъявить свежий негативный тест на коронавирус.

Индия: "всего" 355 тыс. новых случаев

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Оппозиция в Индии, где число зараженных коронавирусом перевалило за 20 млн, требует, чтобы власти ввели общенациональный локдаун. Однако премьер-министр Нарендра Моди всячески сопротивляется этому, опасаясь, что очередные ограничения будут губительны для экономики. В качестве аргумента он приводит тот факт, что во вторник число новых случаев снизилось до 355 тыс. (30 апреля этот показатель составлял 400 тыс.).

В прошлом году Моди резко критиковали за то, что он уведомил о национальном локдауне менее чем за 4 часа до его введения, что вызвало сокрушительный социальный кризис: сотни тысяч рабочих-мигрантов вынуждены были пешком отправиться в свои родные деревни за сотни километров.

Решения о введении ограничений принимаются властями штатов в индивидуальном порядке, однако Моди дал понять, что такие ограничения следует вводить лишь в самом крайнем случае.

Тем не менее, многе штаты уже ввели различные меры, от полных локдаунов до комендантского часа в ночное время. Ограничения введены также в Дели и Мумбаи.

Вторая волна пандемии в Индии, усугубившаяся из-за несоблюдения правил безопасности, общенациональных праздников и выборов, привела к тому, что многие больницы оказались переполнены. Проблемы с тестированием, диагностикой и лечением, а также нехватка коек, медикаментов и даже кислорода привели к резкому росту смертности.

В стране официально зарегистрировано уже свыше 222 тыс. смертей от коронавируса, однако эксперты считают, что эти цифры сильно занижены и не соответствуют тому, что люди наблюдают собственными глазами.

Непал взывает о помощи

В качестве примера того, как быстро ситуация может измениться в худшую сторону, эксперты приводят Непал. ФОТО: Getty Images

Власти Непала обратились к международному сообществу с призывом предоставить им по меньшей мере 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca, необходимых для повторной прививки, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом в этой небольшой высокогорной стране.

"У людей, который уже получили первую вакцину, могут возникнуть серьезные проблемы, если они вовремя не сделают второй укол", - заявил представитель министерства здравоохранения Непала.

По словам сотрудника Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кучарского, "мы, к сожалению, видим, как индийский сценарий может повториться и в других местах, потому что в целом ряде стран имеются схожие параметры - относительно низкий уровень вакцинации, циркуляция опасных штаммов, рост числа зараженных - и все это в совокупности может привести к похожей ситуации".

Кучарский обращает внимание на Непал, где резко подскочило число инфицированных, а также на такие страны как Камбоджа, Фиджи и Монголия, где весь год успешно сдерживали коронавирус, а теперь там происходят вспышки заболеваемости и вводятся локдауны.

ЕС намерен реанимировать индустрию туризма

Малага, Испания. ФОТО: Getty Images

Во вторник Еврокомиссия начала обсуждение планов ослабления ограничений для туристов, желающих приехать в страны Евросоюза на отдых. (До сих пор такие поездки разрешались только в случае крайней необходимости).

"Пришло время оживить европейскую индустрию туризма и возобновить - безопасно - международную дружбу", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые планы предусматривают разрешение на въезд в страны Евросоюза туристам, которые как минимум за две недели до этого сделали одну из прививок, одобренных ЕС.

Пока что ЕС одобрил четыре вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Janssen/Johnson & Johnson.

Ожидается также, что в ближайшие недели или даже дни ВОЗ одобрит китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, которые сейчас проходят проверку на соответствие европейским стандартам.

Детям, которые не сделали прививки, будет также разрешено путешествовать с родителями в случае, если их анализ будет отрицательным.

При условии соблюдения карантина и предоставлении отрицательного теста на коронавирус можно будет также приезжать в ЕС из стран, где число заражений не превышает 100 на каждый 100 тыс. (ранее было 25 на каждые 100 тыс.)

При этом правила для граждан Евросоюза и постоянно проживающих в нем людей и членов их семей не изменяются.