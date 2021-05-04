Женщина с собакой ушла из дома и не вернулась: у нее проблемы с памятью

У женщины могут быть проблемы с памятью, поэтому ей может быть трудно найти дорогу домой. Женщину ищут как близкие, так и полиция.

Рост Майе около 175 см, у нее короткие седые волосы. Когда она уходила из дома, на ней могла быть темная куртка и серые брюки. Когда она уходила из дома, с ней была маленькая коричневая собака, похожая на пуделя.