Васильев: быть недругом недружественного государства – дело чести!Кальюлайд: что мешало Ратасу встретиться с Мишустиным?
- Кальюлайд: за вакцинацию выше тройки не поставить
- Васильев: процент привитых в Эстонии очень высок!
- Кальюлайд: почему на обороне никто не экономит?
- Васильев: тут нам деваться некуда!
Настало время делать первые выводы о работе правительства Каи Каллас. Урезание финансирования кружков по интересам, экономия на зарплатах учителей, Эстония в списке недругов России – могло ли быть иначе? Прошел ли кабмин испытание коронакризисом? Насколько прочна сейчас коалиция?