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  • Васильев: быть недругом недружественного государства – дело чести!
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Васильев: быть недругом недружественного государства – дело чести!
Кальюлайд: что мешало Ратасу встретиться с Мишустиным?

  • Кальюлайд: за вакцинацию выше тройки не поставить
  • Васильев: процент привитых в Эстонии очень высок!
  • Кальюлайд: почему на обороне никто не экономит?
  • Васильев: тут нам деваться некуда!

Настало время делать первые выводы о работе правительства Каи Каллас. Урезание финансирования кружков по интересам, экономия на зарплатах учителей, Эстония в списке недругов России – могло ли быть иначе? Прошел ли кабмин испытание коронакризисом? Насколько прочна сейчас коалиция?

Итоги первых ста дней сотрудничества реформистов и центристов подвели в студии Rus.Postimees парламентарии от оппозиции и коалиции, социал-демократ Раймонд Кальюлайд и центрист Виктор Васильев.

Фрагмент беседы:

– Сто дней работы правительства увенчались в числе прочего включением Эстонии в список недругов России. И это при министре иностранных дел от Центристской партии. Могло ли быть иначе?

Виктор Васильев: – Быть недругом недружественного государства – это дело чести! Мы вместе со всей Европой!

Раймонд Кальюлайд: – Думаю, что могло быть иначе. Отношения могли бы складываться по-другому и между Западом и Россией. Растущее напряжение на границе России – для нас нехорошая новость. Мы живем там, где мы живем.

Для меня остается загадкой следующее: с 2016 по 2021 годы у нас был премьер от Центристской партии, но была ли хоть одна попытка с эстонской стороны организовать встречу Ратаса и Мишустина хотя бы в рамках каких-то международных встреч? Почему ничего подобного не происходило? Почему не было никакого диалога?

Я понимаю, что если бы министром иностранных был бы Марко Михкельсон и премьер-министром Кая Каллас, но что мешало организовать такую встречу в течение предыдущих четырех лет?

Виктор Васильев: – В предыдущие четыре года сотрудничество с Россией у нас происходило постоянно: ведется торговля, есть встречи на спортивных соревнованиях…

Сейчас происходит война на уровне дипломатов. Это не зависит от нашего министра иностранных дел! Дипломатов высылали по одному из всех европейских стран.

– Стоило ли бежать впереди паровоза?

Виктор Васильев: – Мы и не бежали.

Раймонд Кальюлайд: – Скажу пару слов в защиту министра иностранных дел от Центристской партии. Хорошо, что она провела телефонный разговор с министром Лавровым. То есть, хоть какой-то контакт и диалог на уровне двух МИДов уже был.

Хорошо и то, что нынешний министр иностранных дел занимается именно зарубежными делами, а не мелькает в новостях с заявлениями о коронавирусе, как это было при министре Рейнсалу. Это уже шаг к лучшему!

– Правильно ли действовал кабинет Каи Каллас во время кризиса, устанавливая и отменяя ограничения? Прошел ли новый Кабмин испытание коронакризисом?

Виктор Васильев: – Всё это выяснится значительно позже, потому что с пандемией такого масштаба мы столкнулись впервые за сто лет. Вирус не слушается даже ученых.

Раймонд Кальюлайд: – Новое правительство пришло в конце января, показатели заболеваемости резко ухудшились уже в середине февраля. Это означает, что сказывались предыдущие решения правительства Ратаса. Но при этом нельзя сказать, что Кая Каллас и ее команда отлично справились со второй волной эпидемии. Не было видно, что реформисты пришли из оппозиции с хорошим планом и знали, как действовать.

Раймонд Кальюлайд: – Начало процесса вакцинации было полным провалом.

Виктор Васильев: – У нас очень большой процент провакцинированных!

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Раймонд Кальюлайд: – Почему мы оказались не готовы к массовой вакцинации – это и вопрос к предыдущему правительству. Почему не справлялись и ничего не делали в процессе – это вопрос к команде Каи Каллас.

За организацию вакцинации выше тройки не поставить! А если учитывать, что происходило вокруг препарата AstraZeneca, то доверие к процессу вакцинации будет вернуть очень сложно.

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Виктор Васильев: – Но не нынешнее же правительство придумало все эти легенды насчет тромбоза! Мы тут совершенно ни при чем!

Количество вакцины соответствует нашим возможностям. Больницы, сестры, частные клиники работают на пределе.

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– Итогом первых ста дней работы правительства стало сокращение финансирования кружков по интересам и мизерное повышение зарплат учителям. Неужели коалиция не могла найти другие источники экономии? Зачем забирать у незащищенных слоев?

Виктор Васильев: – Кто защищенный, кто незащищенный – решать не нам. Мы все сейчас не защищены от вируса.

Финансовая ситуация в стране тяжелая, приходится принимать непопулярные решения.

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Тем не менее, мы подняли пенсии и делам то, что можем сделать. Тем более, что зарплаты и учителей, и медиков сейчас выше среднего уровня.

Раймонд Кальюлайд: – Долгосрочная цель государства – поднять зарплаты учителей до 120% по сравнению со средним уровнем. Сейчас – 112%. Предыдущее правительство центристов, EKRE и Isamaa вообще решило заморозить зарплаты на четыре года. При этом средняя зарплата растет, а доходы учителей все больше снижаются относительно цели в 120%.

Повышение зарплат учителей 3% ни в коей мере не покроет возросшее отставание от среднего уровня. Зарплаты спасателей 10 лет назад тоже были ближе к среднему показателю по стране, чем сейчас.

Экономия на зарплатах обернется мизерным сокращением бюджета. При этом мишенью экономии выбрали тех, по кому это ударит больнее всего.

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Даже Андрус Ансип, которому в предыдущий кризис пришлось очень сильно урезать бюджет, сказал, что сейчас не стоило этого делать.

Получается, что экономят на сфере образовании, которая во время кризиса пострадала не менее, чем сфера здравоохранения.

Раймонд Кальюлайд: – При этом на обороне экономить никто не собирается!

Виктор Васильев: – А тут нам деваться некуда! Мы связаны международными договорами.

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Раймонд Кальюлайд: – Я вообще не понимаю, как центристы согласились на такую бюджетную стратегию? Сокращение бюджета – это нонсенс.

Виктор Васильев: – Легко критиковать из оппозиции. Сейчас настало время принимать непопулярные решения. Нам приходится это делать!

Раймонд Кальюлайд: – Почему оплату больничных с первого дня центристы в Таллинне поддерживают, а на государственном уровне – против?

Виктор Васильев: – Мы не против, мы считаем деньги!

– Почему решение об освобождении средней пенсии от налогов выпадает исключительно на предвыборный - 23-й! - год?

Виктор Васильев: – Потому что сейчас мы не способны это сделать. Чисто по финансовым причинам. Денег не хватит!

– А на что хватит?

Виктор Васильев: – Зарплаты выплачиваются, транспорт ходит, вода из кранов течет!

Раймонд Кальюлайд: – Вы имеете в виду зарплаты парламентариев?

Виктор Васильев: – Мы не можем их менять!

– Почему вы не можете их изменить хотя бы для следующего созыва Рийгикогу? Это уже звучит как издевательство над народом…

Виктор Васильев: – Это был бы просто-напросто популизм!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: сто дней работы правительства – могло ли быть иначе? ФОТО: Remo Tõnismäe
  • Правильно ли действовал кабинет Каи Каллас во время кризиса, устанавливая и отменяя ограничения?
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