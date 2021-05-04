Васильев: быть недругом недружественного государства – дело чести!

Итоги первых ста дней сотрудничества реформистов и центристов подвели в студии Rus.Postimees парламентарии от оппозиции и коалиции, социал-демократ Раймонд Кальюлайд и центрист Виктор Васильев.

Фрагмент беседы:

– Сто дней работы правительства увенчались в числе прочего включением Эстонии в список недругов России. И это при министре иностранных дел от Центристской партии. Могло ли быть иначе?

Виктор Васильев: – Быть недругом недружественного государства – это дело чести! Мы вместе со всей Европой!

Раймонд Кальюлайд: – Думаю, что могло быть иначе. Отношения могли бы складываться по-другому и между Западом и Россией. Растущее напряжение на границе России – для нас нехорошая новость. Мы живем там, где мы живем.

Для меня остается загадкой следующее: с 2016 по 2021 годы у нас был премьер от Центристской партии, но была ли хоть одна попытка с эстонской стороны организовать встречу Ратаса и Мишустина хотя бы в рамках каких-то международных встреч? Почему ничего подобного не происходило? Почему не было никакого диалога?

Я понимаю, что если бы министром иностранных был бы Марко Михкельсон и премьер-министром Кая Каллас, но что мешало организовать такую встречу в течение предыдущих четырех лет?

Виктор Васильев: – В предыдущие четыре года сотрудничество с Россией у нас происходило постоянно: ведется торговля, есть встречи на спортивных соревнованиях…

Сейчас происходит война на уровне дипломатов. Это не зависит от нашего министра иностранных дел! Дипломатов высылали по одному из всех европейских стран.

– Стоило ли бежать впереди паровоза?

Виктор Васильев: – Мы и не бежали.

Раймонд Кальюлайд: – Скажу пару слов в защиту министра иностранных дел от Центристской партии. Хорошо, что она провела телефонный разговор с министром Лавровым. То есть, хоть какой-то контакт и диалог на уровне двух МИДов уже был.

Хорошо и то, что нынешний министр иностранных дел занимается именно зарубежными делами, а не мелькает в новостях с заявлениями о коронавирусе, как это было при министре Рейнсалу. Это уже шаг к лучшему!

– Правильно ли действовал кабинет Каи Каллас во время кризиса, устанавливая и отменяя ограничения? Прошел ли новый Кабмин испытание коронакризисом?

Виктор Васильев: – Всё это выяснится значительно позже, потому что с пандемией такого масштаба мы столкнулись впервые за сто лет. Вирус не слушается даже ученых.

Раймонд Кальюлайд: – Новое правительство пришло в конце января, показатели заболеваемости резко ухудшились уже в середине февраля. Это означает, что сказывались предыдущие решения правительства Ратаса. Но при этом нельзя сказать, что Кая Каллас и ее команда отлично справились со второй волной эпидемии. Не было видно, что реформисты пришли из оппозиции с хорошим планом и знали, как действовать.