Таллинн премирует Эпп Мяэ и ее тренеров
Власти Таллинна решили премировать ставшую в апреле чемпионкой Европы по борьбе Эпп Мяэ и ее тренерский штаб, пишет Rus.ERR.
Власти Таллинна решили премировать ставшую в апреле чемпионкой Европы по борьбе Эпп Мяэ и ее тренерский штаб, пишет Rus.ERR.
Спортсменка получит из столичного резерва 4000 евро, а тренеры Ахто Раска и Максим Молонов - по 1000 евро.
В финале прошедшего в Варшаве чемпионата Европы Эпп Мяэ одолела россиянку Наталью Воробьеву.
За золотую медаль Эстонский олимпийский комитет выписал ей премию в 15 000 евро.