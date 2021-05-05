Ср, 5.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Таллинн премирует Эпп Мяэ и ее тренеров

Эпп Мяэ. ФОТО: Kuvatõmmis

Власти Таллинна решили премировать ставшую в апреле чемпионкой Европы по борьбе Эпп Мяэ и ее тренерский штаб, пишет Rus.ERR.

Спортсменка получит из столичного резерва 4000 евро, а тренеры Ахто Раска и Максим Молонов - по 1000 евро.

В финале прошедшего в Варшаве чемпионата Европы Эпп Мяэ одолела россиянку Наталью Воробьеву.

За золотую медаль Эстонский олимпийский комитет выписал ей премию в 15 000 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back