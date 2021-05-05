В Индии зафиксировали антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19 за сутки
Медики в Индии за минувшие сутки зарегистрировали более 3700 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщают индийские СМИ.
Медики в Индии за минувшие сутки зарегистрировали более 3700 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщают индийские СМИ.
Отмечается, что это рекордно высокий для этой страны суточный прирост смертей. В общей сложности с начала пандемии в Индии скончались 226,1 тыс. человек, у которых был выявлен COVID-19.
За последние 24 часа в Индии зафиксировали 382 тыс. новых случаев заражения.
Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. Больницы в ряде регионов страны переполнены, наблюдается нехватка коек, кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи.
При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 20,6 млн заражений.