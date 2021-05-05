В Индии зафиксировали антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19 за сутки

Отмечается, что это рекордно высокий для этой страны суточный прирост смертей. В общей сложности с начала пандемии в Индии скончались 226,1 тыс. человек, у которых был выявлен COVID-19.

За последние 24 часа в Индии зафиксировали 382 тыс. новых случаев заражения.

Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. Больницы в ряде регионов страны переполнены, наблюдается нехватка коек, кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи.

При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.