Банк Эстонии: кредитные условия могут стать жестче
В недавнем обзоре финансовой стабильности Eesti Pank отмечает, что рынок жилья Эстонии несмотря на кризисную ситуацию в настоящее время активен. Поскольку застройщики предлагают меньше новых квартир, чем обычно, а люди захотят инвестировать в недвижимость накопившиеся во время кризиса средства и деньги, которые поступят осенью из второй пенсионной ступени, рынок недвижимости может перегреться. Если цены на недвижимость и задолженность населения начнут очень быстро расти, центробанк готов ужесточить требования по жилищным кредитам.