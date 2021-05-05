Ср, 5.05.2021
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Банк Эстонии: кредитные условия могут стать жестче

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Panter Media/Scanpix

​В недавнем обзоре финансовой стабильности Eesti Pank отмечает, что рынок жилья Эстонии несмотря на кризисную ситуацию в настоящее время активен. Поскольку застройщики предлагают меньше новых квартир, чем обычно, а люди захотят инвестировать в недвижимость накопившиеся во время кризиса средства и деньги, которые поступят осенью из второй пенсионной ступени, рынок недвижимости может перегреться. Если цены на недвижимость и задолженность населения начнут очень быстро расти, центробанк готов ужесточить требования по жилищным кредитам.

По данным Банка Эстонии, риски для функционирования финансового сектора этой весной высоки, но компании и частные лица пока хорошо справляются со своими финансовыми обязательствами. Риски для финансовой стабильности смягчаются сильным, хорошо капитализированным и прибыльным банковским сектором. Это помогло банкам справиться с убытками по кредитам и позволило предоставлять кредиты предприятиям и домохозяйствам и во время кризиса.

Однако не исключено, если распространение вируса не прекратится и ограничения будут продолжаться в течение длительного времени, трудности достигнут нескольких важных секторов экономики. По оценке Eesti Pank, банки могут поддерживать предприятия и домохозяйства даже при гораздо более неблагоприятном экономическом сценарии, чем ожидается в настоящее время.

Несмотря на кризис, рынок недвижимости в настоящее время очень активен, поскольку интерес к приобретению недвижимости поддерживается ростом заработной платы в большинстве секторов экономики и быстрым ростом вкладов населения. Хотя Банк Эстонии в настоящее время не видит серьезных проблем на рынке недвижимости, в перспективе возрастают риски быстрого роста цен.

Быстрый рост цен может быть вызван целым рядом факторов: коронавирус взят под контроль и сняты ограничения, растет уверенность потребителей, дешевые кредитные деньги из-за денежно-кредитной политики банков, готовность банков предоставлять дешевые кредиты и более одного миллиарда евро из второй пенсионной ступени, которые появятся на рынке осенью.

Если бы значительная часть денег, взятых из второй ступени, сразу пошла бы на погашение уже взятых жилищных кредитов, это еще больше увеличило бы вложения в недвижимость за счет кредитных денег. Во время бума на рынке недвижимости люди могут неправильно оценивать свои возможности по выплатам и истинную стоимость своих инвестиций.

Подобная ситуация на рынке недвижимости была в Эстонии около 15 лет назад, когда возник временный ценовой пузырь и долговая нагрузка домохозяйств стремительно росла.

Если цены на недвижимость начнут очень быстро расти, а вместе с ними и долговая нагрузка населения, Банк Эстонии готов ужесточить требования по предоставлению жилищных кредитов. Банк Эстонии установил требования для предоставления жилищных кредитов, цель которых - предотвратить кредитный бум и защитить домохозяйства и кредиторов от слишком большого риска.

В настоящее время согласно правилам, установленным Банком Эстонии, размер кредита может составлять до 85% от стоимости недвижимости, используемой в качестве обеспечения ссуды, а платежи по кредиту не должны превышать 50% дохода заемщика.

Однако, если жилищный кредит гарантирован KredEx, то в настоящее время в виде исключения банки могут предоставить ссуду в размере до 90% от стоимости залоговой недвижимости. Использование гарантии KredEx для уменьшения самофинансирования за последний год быстро увеличилось.

Весной прошлого года было выдано 12% объема новых жилищных кредитов, а весной этого года уже 18%, так что с помощью гарантии KredEx первоначальный взнос составил менее 15%. Если спрос на недвижимость еще больше возрастет в результате более активного использования поручительств, а вместе с ними и цен, доступность жилья может снизиться. По мнению центрального банка, степень, в которой государство предлагает гарантии KredEx, должна быть тщательно взвешена.

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