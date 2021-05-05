Банк Эстонии: кредитные условия могут стать жестче

По данным Банка Эстонии, риски для функционирования финансового сектора этой весной высоки, но компании и частные лица пока хорошо справляются со своими финансовыми обязательствами. Риски для финансовой стабильности смягчаются сильным, хорошо капитализированным и прибыльным банковским сектором. Это помогло банкам справиться с убытками по кредитам и позволило предоставлять кредиты предприятиям и домохозяйствам и во время кризиса.

Однако не исключено, если распространение вируса не прекратится и ограничения будут продолжаться в течение длительного времени, трудности достигнут нескольких важных секторов экономики. По оценке Eesti Pank, банки могут поддерживать предприятия и домохозяйства даже при гораздо более неблагоприятном экономическом сценарии, чем ожидается в настоящее время. 8

Несмотря на кризис, рынок недвижимости в настоящее время очень активен, поскольку интерес к приобретению недвижимости поддерживается ростом заработной платы в большинстве секторов экономики и быстрым ростом вкладов населения. Хотя Банк Эстонии в настоящее время не видит серьезных проблем на рынке недвижимости, в перспективе возрастают риски быстрого роста цен.

Быстрый рост цен может быть вызван целым рядом факторов: коронавирус взят под контроль и сняты ограничения, растет уверенность потребителей, дешевые кредитные деньги из-за денежно-кредитной политики банков, готовность банков предоставлять дешевые кредиты и более одного миллиарда евро из второй пенсионной ступени, которые появятся на рынке осенью. 8

Если бы значительная часть денег, взятых из второй ступени, сразу пошла бы на погашение уже взятых жилищных кредитов, это еще больше увеличило бы вложения в недвижимость за счет кредитных денег. Во время бума на рынке недвижимости люди могут неправильно оценивать свои возможности по выплатам и истинную стоимость своих инвестиций.

Подобная ситуация на рынке недвижимости была в Эстонии около 15 лет назад, когда возник временный ценовой пузырь и долговая нагрузка домохозяйств стремительно росла. 8

Если цены на недвижимость начнут очень быстро расти, а вместе с ними и долговая нагрузка населения, Банк Эстонии готов ужесточить требования по предоставлению жилищных кредитов. Банк Эстонии установил требования для предоставления жилищных кредитов, цель которых - предотвратить кредитный бум и защитить домохозяйства и кредиторов от слишком большого риска.

В настоящее время согласно правилам, установленным Банком Эстонии, размер кредита может составлять до 85% от стоимости недвижимости, используемой в качестве обеспечения ссуды, а платежи по кредиту не должны превышать 50% дохода заемщика.

Однако, если жилищный кредит гарантирован KredEx, то в настоящее время в виде исключения банки могут предоставить ссуду в размере до 90% от стоимости залоговой недвижимости. Использование гарантии KredEx для уменьшения самофинансирования за последний год быстро увеличилось.