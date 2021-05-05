Ср, 5.05.2021
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Еще один эстонский хоккеист трудоустроился в КХЛ

Кристьян Комбе. ФОТО: HPK

Еще один эстонский хоккеист примкнул к команде, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пишет Rus.ERR.

21-летний Кристьян Комбе, до последнего времени выступавший в высшей лиге чемпионата Финляндии за ХПК из Хямеэнлинна, подписал контракт с хельсинкским "Йокеритом".

Ранее лидер сборной Эстонии Роберт Рооба пополнил ряды команды КХЛ "Северсталь" из Череповца.

В прошлом сезоне КХЛ "Йокерит" уступил в первом раунде плей-офф "Локомотиву" из Ярославля, не сумев выиграть в серии до четырех побед ни одного матча.

"Северсталь" вылетела в 1/8 финала, проиграв серию московскому "Динамо" со счетом 1:4.

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