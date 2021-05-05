Еще один эстонский хоккеист трудоустроился в КХЛ
Еще один эстонский хоккеист примкнул к команде, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пишет Rus.ERR.
Еще один эстонский хоккеист примкнул к команде, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пишет Rus.ERR.
21-летний Кристьян Комбе, до последнего времени выступавший в высшей лиге чемпионата Финляндии за ХПК из Хямеэнлинна, подписал контракт с хельсинкским "Йокеритом".
Ранее лидер сборной Эстонии Роберт Рооба пополнил ряды команды КХЛ "Северсталь" из Череповца.
В прошлом сезоне КХЛ "Йокерит" уступил в первом раунде плей-офф "Локомотиву" из Ярославля, не сумев выиграть в серии до четырех побед ни одного матча.
"Северсталь" вылетела в 1/8 финала, проиграв серию московскому "Динамо" со счетом 1:4.