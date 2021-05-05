Еще один эстонский хоккеист трудоустроился в КХЛ

21-летний Кристьян Комбе, до последнего времени выступавший в высшей лиге чемпионата Финляндии за ХПК из Хямеэнлинна, подписал контракт с хельсинкским "Йокеритом".

В прошлом сезоне КХЛ "Йокерит" уступил в первом раунде плей-офф "Локомотиву" из Ярославля, не сумев выиграть в серии до четырех побед ни одного матча.