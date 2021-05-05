У соседей: что происходит с ценами на жилье в Финляндии
Цены на жилье в столичном регионе продолжают расти. В остальных частях Финляндии цены остались примерно на прежнем уровне, передает Yle.
Цены на жилье в столичном регионе продолжают расти. В остальных частях Финляндии цены остались примерно на прежнем уровне, передает Yle.
Цены на жилье в начале года продолжали расти. Согласно данным Статистического центра, цены на вторичное жилье с января по март выросли во всех крупных городах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сделок, совершенных через риэлторские конторы, было на 20 процентов больше, чем год назад. В столичном регионе цены подскочили на 5,4 процента. В остальных районах Финляндии цены остались примерно на прежнем уровне.
Больше всего цены на жилье поднялись в начале года в Уусимаа, Южной Похьянмаа и Пирканмаа.