В Канаде зафиксировали второй случай смерти от осложнений после прививки вакциной AstraZeneca

Отмечается, что скончавшейся жительнице провинции Альберта было около 50 лет, у нее после вакцинации возникло редкое осложнение - вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

Подобный летальный случай после прививки вакциной AstraZeneca стал в Канаде уже вторым. 27 апреля в Квебеке скончалась 54-летняя женщина от схожих осложнений.

По оценкам канадского Национального консультативного совета по иммунизации населения Канады, такие осложнения могут возникать в одном случае из 100 тыс.

Ранее службы здравоохранения Канады сообщали, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности.