В Канаде зафиксировали второй случай смерти от осложнений после прививки вакциной AstraZeneca
Женщина скончалась в Канаде после того, как сделала прививку вакциной компании AstraZeneca от коронавируса, сообщает в среду канадское телевидение.
Женщина скончалась в Канаде после того, как сделала прививку вакциной компании AstraZeneca от коронавируса, сообщает в среду канадское телевидение.
Отмечается, что скончавшейся жительнице провинции Альберта было около 50 лет, у нее после вакцинации возникло редкое осложнение - вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).
Подобный летальный случай после прививки вакциной AstraZeneca стал в Канаде уже вторым. 27 апреля в Квебеке скончалась 54-летняя женщина от схожих осложнений.
По оценкам канадского Национального консультативного совета по иммунизации населения Канады, такие осложнения могут возникать в одном случае из 100 тыс.
Ранее службы здравоохранения Канады сообщали, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности.
В Канаде за время пандемии выявили более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 24,3 тыс. из них закончились летальным исходом.