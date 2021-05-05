Предложений работы на рынке труда сейчас больше, чем до пандемии

В апреле, когда число предлагаемых должностей превысило докризисный уровень, на портале поиска работы CVKeskus.ee было опубликовано на 43% больше предложений о работе, чем в январе, и более чем в два раза больше, чем в соответствующий месяц прошлого года.

По сравнению с апрелем минувшего года, когда работодатели были вынуждены приостановить поиск персонала и число предложений о работе постоянно сокращалось, в апреле нынешнего года предложений о работе было опубликовано более чем в два раза больше (+132%).

Если во второй половине прошлого года восстановление количества предложений о работе происходило за счет предложений, ориентированных на специалистов и квалифицированных рабочих, то в этом году добавилось много предложений для работников сферы обслуживания и торговли, число таких предложений в апреле практически удвоилось (+96%) по сравнению с началом года.

«Как и ожидалось, росту предложений о работе способствовало смягчение ограничений, что заставило многие магазины и работодателей сектора HoReCa искать рабочую силу, – прокомментировал происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – В апреле предложений о работе с целью поиска работников в сфере обслуживания и торговли было опубликовано на 73% больше по сравнению с прошлым месяцем и почти в два раза больше по сравнению с началом года (+96%). А если говорить о сферах, то число предложений о работе в этом году быстро возросло в секторах транспорта и логистики (+66%), механики и техники (+62%), строительства и недвижимости (+59%), промышленности и производства (+41%)».