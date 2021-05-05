На прошлой неделе сообщили о 98 возможных побочных реакциях на вакцинацию

Ниже приводится краткое изложение побочных эффектов, о которых сообщалось на прошлой неделе, в которых описаны жалобы после вакцинации, которые могут не быть связаны с вакциной.

Comirnaty

На прошлой неделе было отправлено 51 уведомление.

Неэффективность вакцины (легкое течение заболевания Covid-19) описана в пяти сообщениях. Кроме того, 10 сообщение о положительном результате теста на SARS-COV-2, но без симптомов (девять - из дома престарелых).

Сообщалось об одной летальной тромбоэмболии легочной артерии, связанной с вакциной с течением времени (на шестой день после первой дозы вакцины), но у молодого человека были значительные факторы риска и сопутствующие заболевания (включая рецидивирующий тромбоз); на основании имеющихся данных невозможно точно оценить взаимосвязь с вакциной.

В остальных сообщениях описывались легкие реакции, соответствующие информации о продукте, которые длились несколько дней (в некоторых случаях дольше). Кроме того, описаны розацеа, проблемы со слухом, мышечные спазмы, нарушения кожной чувствительности, кашель, затрудненное дыхание и боль в груди, обострение астмы, боли в животе, вздутие живота, синяки и нарушения зрения, галлюцинации.

Moderna

На прошлой неделе прислали восемь сообщений.

В сообщениях были описаны легкие реакции, соответствующие информации о продукте, (два сообщения после одной дозы и шесть уведомлений после второй дозы). Кроме того, сообщили о боли в животе, которая продолжалась несколько дней.

Vaxzevria

На прошлой неделе прислали 39 сообщений.

Сообщалось об одной аллергической реакции (отек гортани и лица) через два часа после второй дозы вакцины, которая потребовала лечения; вакцинированный быстро выздоровел.

В одном случае сообщалось о головной боли с повышением артериального давления, которое не поддавалось действию обычных обезболивающих, длилось четыре недели и потребовало госпитализации.

В двух сообщениях описывалось образование тромба после второй дозы вакцины:

тромбоз большеберцовой артерии у 63-летнего мужчины, начавшийся примерно через две недели после вакцинации; связь с вакциной маловероятна, поскольку недавнего из-за кровотечения прекратили антикоагулянтную терапию сопутствующего заболевания. Пациенту потребовалось лечение в стационаре, он выздоравливает.

тромбоз бедренной вены с тромбоцитопенией у 59-летней женщины через 10 дней после вакцинации. Нельзя исключать роль вакцины в развитии реакций, но пациентка также использует летрозол для лечения опухолевых заболеваний, который имеет известные побочные эффекты при тромбофлебите и тромбозе. Пациентке потребовалось лечение, она выздоравливает.

в одном случае анемия и тромбоцитопения (синяки в месте инъекции, вагинальное кровотечение, изменение показателей крови) были зарегистрированы в течение двух недель после введения первой дозы вакцины. Оценка взаимосвязи между вакциной и ответом осложняется тем фактом, что у пациентки также есть другие болезни, которые способствуют развитию анемии и тромбоцитопении. Пациентке потребовалось лечение, она выздоравливает.