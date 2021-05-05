На прошлой неделе сообщили о 98 возможных побочных реакциях на вакцинацию
На прошлой неделе, с 26 апреля по 2 мая, в Лекарственный департамент сообщили о 98 побочных реакциях, связанных с вакциной от коронавируса, пишет Postimees.
На прошлой неделе, с 26 апреля по 2 мая, в Лекарственный департамент сообщили о 98 побочных реакциях, связанных с вакциной от коронавируса, пишет Postimees.
Ниже приводится краткое изложение побочных эффектов, о которых сообщалось на прошлой неделе, в которых описаны жалобы после вакцинации, которые могут не быть связаны с вакциной.
Comirnaty
На прошлой неделе было отправлено 51 уведомление.
Moderna
На прошлой неделе прислали восемь сообщений.
Vaxzevria
На прошлой неделе прислали 39 сообщений.
В двух сообщениях описывалось образование тромба после второй дозы вакцины:
В остальных сообщениях описаны несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте. Кроме того, сообщалось о преходящих нарушениях речи с чувствительностью лица и конечностей, нарушениями равновесия, тремором, мышечными спазмами, болью в животе и вздутием живота, кровоизлияниями в глазах, болезненностью кожи, кровотечениями из носа, кошмарами и галлюцинациями, гипертонией и фантомными болями конечностей.