Картина дня: Евгения Томберга проводили в последний путь, сто дней работы правительства и огромные запасы вакцины

Виктор Васильев: быть недругом недружественного государства – дело чести!

Настало время делать первые выводы о работе правительства Каи Каллас. Урезание финансирования кружков по интересам, экономия на зарплатах учителей, Эстония в списке недругов России – могло ли быть иначе? Прошел ли кабмин испытание коронакризисом? Насколько прочна сейчас коалиция? Итоги первых 100 дней сотрудничества реформистов и центристов подвели в студии Rus.Postimees парламентарии от оппозиции и коалиции, социал-демократ Раймонд Кальюлайд и центрист Виктор Васильев.

"Они разворовывают школу": учитель математики объявила войну семейному клану

Учительница математики и бывшая завуч русскоязычной частной школы в Таллинне Ольга Вольф утверждает, что руководство учебного заведения незаконно обогащается за счет казенных денег. А с тех пор, как она уличила в этом правление управляющего школой некоммерческого объединения, ее якобы начали дискриминировать на рабочем месте, причем в последнее время эта дискриминация стала совершенно невыносимой. Читать далее...

Департамент здоровья: возникли коллективные очаги заражения. Отложите встречи и праздники

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

ФОТОГАЛЕРЕЯ 〉 Мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел проводить в последний путь Евгения Томберга

Заупокойное богослужение по умершему в пятницу Евгению Томбергу началось 5 мая в 11 часов в ласнамяэском Храме. Томберг будет предан земле на кладбище Александра Невского, недалеко от могилы Митрополита Корнилия. Читать далее...

Бывшие друзья-бизнесмены ведут друг с другом ожесточенную войну

Бывшие бизнес-партнеры и дружившие семьями Маргус Рейнсалу (60), много лет входивший в так называемые сливки общества, и инвестиционный банкир Яак Роозипуу (51) теперь своими тяжбами прибавляют работы судебной системе. Читать далее...

Госконтролер Янар Хольм: складские запасы вакцины слишком велики

Госконтролер Янар Хольм сказал в студии Postimees, что иметь запас вакцины разумно, но остается вопрос: зачем так много? Читать далее...

Страны Запада хотят и будут прививаться не векторными, а мРНК-вакцинами

Компании BioNTech и Pfizer обеспечили глобальный прорыв новой технологии, на которую Евросоюз сделал теперь ставку, разочаровавшись в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson. Читать далее...

Банк Эстонии: кредитные условия могут стать жестче

В недавнем обзоре финансовой стабильности Eesti Pank отмечает, что рынок жилья Эстонии несмотря на кризисную ситуацию в настоящее время активен. Поскольку застройщики предлагают меньше новых квартир, чем обычно, а люди захотят инвестировать в недвижимость накопившиеся во время кризиса средства и деньги, которые поступят осенью из второй пенсионной ступени, рынок недвижимости может перегреться. Читать далее...

Фото 〉 Жуткая картина на кладбище Лийва: свежим могилам нет конца и края