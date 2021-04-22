Картина дня: Евгения Томберга проводили в последний путь, сто дней работы правительства и огромные запасы вакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 мая.
Настало время делать первые выводы о работе правительства Каи Каллас. Урезание финансирования кружков по интересам, экономия на зарплатах учителей, Эстония в списке недругов России – могло ли быть иначе? Прошел ли кабмин испытание коронакризисом? Насколько прочна сейчас коалиция? Итоги первых 100 дней сотрудничества реформистов и центристов подвели в студии Rus.Postimees парламентарии от оппозиции и коалиции, социал-демократ Раймонд Кальюлайд и центрист Виктор Васильев.
Учительница математики и бывшая завуч русскоязычной частной школы в Таллинне Ольга Вольф утверждает, что руководство учебного заведения незаконно обогащается за счет казенных денег. А с тех пор, как она уличила в этом правление управляющего школой некоммерческого объединения, ее якобы начали дискриминировать на рабочем месте, причем в последнее время эта дискриминация стала совершенно невыносимой. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
Заупокойное богослужение по умершему в пятницу Евгению Томбергу началось 5 мая в 11 часов в ласнамяэском Храме. Томберг будет предан земле на кладбище Александра Невского, недалеко от могилы Митрополита Корнилия. Читать далее...
Бывшие бизнес-партнеры и дружившие семьями Маргус Рейнсалу (60), много лет входивший в так называемые сливки общества, и инвестиционный банкир Яак Роозипуу (51) теперь своими тяжбами прибавляют работы судебной системе. Читать далее...
Госконтролер Янар Хольм сказал в студии Postimees, что иметь запас вакцины разумно, но остается вопрос: зачем так много? Читать далее...
Компании BioNTech и Pfizer обеспечили глобальный прорыв новой технологии, на которую Евросоюз сделал теперь ставку, разочаровавшись в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson. Читать далее...
В недавнем обзоре финансовой стабильности Eesti Pank отмечает, что рынок жилья Эстонии несмотря на кризисную ситуацию в настоящее время активен. Поскольку застройщики предлагают меньше новых квартир, чем обычно, а люди захотят инвестировать в недвижимость накопившиеся во время кризиса средства и деньги, которые поступят осенью из второй пенсионной ступени, рынок недвижимости может перегреться. Читать далее...
На Таллиннском кладбище Лийва открывается жуткая картина: свежих могил так много, что кладбище расстилается даже на песке. Портал Elu24 исследовал, действительно ли эта весна была необычайно много смертей. Читать далее...
На прошлой неделе, с 26 апреля по 2 мая, в Лекарственный департамент сообщили о 98 побочных реакциях, связанных с вакциной от коронавируса. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4881 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 430, то есть 8,8% от общего количества. Читать далее...
В мире явно происходит многое, что скоро изменит привычную внешнюю политику. США ведут себя как лидер, но многое происходит не по их воле. Новые полюса силы начинают открыто играть против интересов Америки. Читать далее...
Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии готовит новую модель въезда в страну, согласно которой пересекающий границу человек должен будет предъявить справку о негативном тесте на коронавирус, паспорт вакцинации или справку о том, что он переболел COVID-19. Читать далее...
На сегодняшнем заседании Маардуской горуправы было решено дать компании EKT Ecobio OÜ разрешение на строительство завода по производству биогаза по адресу Старо-Нарвское шоссе, 26, в котором указаны дополнительные условия, призванные помочь избежать и уменьшить негативное воздействие объекта на окружающую среду. Читать далее...