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  • «Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону

«Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону

Фото иллюстративное. ФОТО: YAHYA ARHAB/EPA

В августе 2020 года гражданин Украины Сергей (настоящие имя фамилия редакции известны), большую часть жизни проживший в Эстонии и имеющий вид на жительство, возвращался в Эстонию из поездки вместе с семьей. Ничто не предвещало беды, пока таможенник не заявил, что Сергей не имеет права въехать в страну — его вид на жительство аннулирован. «Меня выгнали из страны, как собаку, и теперь говорят, что я причастен к исламскому терроризму», — негодует Сергей.

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В ежегоднике КаПо в этом году значилось, что в прошлом году Полиция безопасности выявила четырех лиц, причастных к исламскому терроризму в Эстонии, которые были депортированы и которым был запрещен въезд в страну. Один из них, согласно КаПо, гражданин Украины, который проживал в Эстонии с 2009 года. Его вид на жительство был аннулирован, «поскольку его радикализация, начавшаяся в середине 2017 года, достигла стадии, когда человек стал представлять угрозу для безопасности и общественного порядка Эстонии» (цитата из ежегодника).

Сергей, сейчас вынужденный проживать на Украине, рассказал Rus.Postimees свою версию произошедшего.

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