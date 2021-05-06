«Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону

В ежегоднике КаПо в этом году значилось, что в прошлом году Полиция безопасности выявила четырех лиц, причастных к исламскому терроризму в Эстонии, которые были депортированы и которым был запрещен въезд в страну. Один из них, согласно КаПо, гражданин Украины, который проживал в Эстонии с 2009 года. Его вид на жительство был аннулирован, «поскольку его радикализация, начавшаяся в середине 2017 года, достигла стадии, когда человек стал представлять угрозу для безопасности и общественного порядка Эстонии» (цитата из ежегодника).