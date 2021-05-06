«Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону
В августе 2020 года гражданин Украины Сергей (настоящие имя фамилия редакции известны), большую часть жизни проживший в Эстонии и имеющий вид на жительство, возвращался в Эстонию из поездки вместе с семьей. Ничто не предвещало беды, пока таможенник не заявил, что Сергей не имеет права въехать в страну — его вид на жительство аннулирован. «Меня выгнали из страны, как собаку, и теперь говорят, что я причастен к исламскому терроризму», — негодует Сергей.