Решено! Биоотходы будут перерабатывать под Маарду

«Мнение Маардуской горуправы департаментами запрашивалось, но, как видно, не учитывалось, - утверждает Архипов. - Несмотря на то, что мы аргументированно настаивали на проведении полной оценки воздействия на окружающую среду, наше категорическое несогласие, к сожалению, не было принято во внимание. Это более чем печально, потому что горуправа выражает мнение большинства жителей пятнадцатитысячного города, чьи проблемы и мнения для государственного департамента не явились весомым фактором».

Таких заводов нужно больше

Руководитель отдела экономики замкнутого цикла Департамента окружающей среды Рейн Калле поспешил объяснить: этот завод нам крайне необходим. «В Эстонии возникает около 500 000 бытовых отходов в год, которые до сих пор сжигались или складировались на свалках. Отходы направляются и в замкнутый цикл, но это нужно делать минимум в два раза больше, чем сейчас. В замкнутый цикл нужно отправлять также остатки еды и садовый мусор, поскольку они создают на свалках натечные воды и свалочный газ».

Специалист объяснил, что на станциях биогаза, первую из которых собираются построить под Маарду, занимаются переработкой возникших в регионе биоотходов, путем производства из него биогаза и удобрения: «Против таких станций не нужно бороться, они строятся для того, чтобы перерабатывать созданные нами же отходы и производить для нас же газ. Мы хотим, чтобы отходы попадали в замкнутый цикл, а не на свалки».

Калле подтвердил слова Архипова о том, что Департамент окружающей среды выдал Маардуской станции биогаза разрешение, но в нем указаны все необходимые для защиты окружающей среды требования: «Например, при приемке биоразлагающихся отходов их можно складировать только в помещении, и в течение одних суток они должны отправляться в переработку. Также выходящий через фильтры воздух нужно направлять в сжигающее оборудование».

Калле говорит, что мэрия не права, когда говорит, что предварительных основательных исследований не проводилось: «Департамент окружающей среды очень основательно изучил ходатайство, неоднократно запрашивая дополнительные данные. Также мы провели предварительную оценку влияния на окружающую среду. Требования разрешения продуманы и являются обстоятельными».

В том, что касается пахучих веществ, то для них, по словам представителя департамента, установлен предел, который связан с частотой представленности вещества и пахнуть может не больше 15 процентов часов в год.

Так вонь от завода полностью исключена? «Нарушение требований по запаху на станции может возникнуть, например, если в месте переработки на долгий срок складированы отходы, которые могут начать разлагаться или гнить. Поэтому и было выставлено требование: складировать отходы в минимальных количествах, а находиться в специальном бункере они могут не больше одних суток», - заверил представитель Департамента окружающей среды.

Разрешение с оговоркой