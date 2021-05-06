Решено! Биоотходы будут перерабатывать под Маарду
- Маардусцы много лет страдают от удушливой вони со свалки
- Мэрия заключила договор о сотрудничестве и выторговала льготы для горожан
- Департамент окружающей среды считает, что таких станций должно быть больше
Длившаяся без малого год битва против строительства станции переработки биоотходов под Маарду (Вана-Нарва-маантеэ, 26) завершилась вчера. Городская управа устранила последнее препятствие и выдала заводу разрешение на строительство. Правда, выторговав льготу для горожан и установив ряд обязательных условий.