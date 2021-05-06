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  • Решено! Биоотходы будут перерабатывать под Маарду

Решено! Биоотходы будут перерабатывать под Маарду

  • Маардусцы много лет страдают от удушливой вони со свалки
  • Мэрия заключила договор о сотрудничестве и выторговала льготы для горожан
  • Департамент окружающей среды считает, что таких станций должно быть больше
Станет ли Станция биогаза новый источником вони для 15-тысячного Маарду, покажет время. ФОТО: Eero Vabamägi

Длившаяся без малого год битва против строительства станции переработки биоотходов под Маарду (Вана-Нарва-маантеэ, 26) завершилась вчера. Городская управа устранила последнее препятствие и выдала заводу разрешение на строительство. Правда, выторговав льготу для горожан и установив ряд обязательных условий.

Что такое вонь для Маарду — известно не только горожанам, но и всем пользователям социальных сетей. Много лет жители и власти страдают от смрада, накрывающего этот маленький, уютный и очень удачный по своему месту расположения городок под самым боком у столицы. Источником вони является Йыэляхтмеская свалка.

Йыэляхтмеская свалка уже много лет отравляет жизнь жителям окрестных населенных пунктов. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«И это не простое дуновение ветра с неприятной отдушкой - это тошнотворная вонь с разными гнилостными оттенками, которая стоит часами, доставляет огромное неудобство людям и значительно понижает качество жизни, - поделился впечатлениями мэр Маарду Владимир Архипов. - Ситуация продолжается очень долгое время, потому что государственные механизмы, которые в теории призваны обеспечивать контроль за чистотой воздуха и принятие мер в случае нарушений, на деле не работают. Чиновники Департамента окружающей среды долгое время разводили руками и говорили, что вонь как бы существует, но с точки зрения закона все JOKK».

Дело сдвинулось с мертвой точки в прошлом году, когда Департамент окружающей среды сообщил, что провел исследование, которое все же показало превышение уровня запаха в двух деревнях по соседству с Йыэляхтмеской свалкой. Результат привел к тому, что Инспекция окружающей среды, теперь объединенная департаментом, выдала предписание снизить количество выделяющих запах веществ. Вопрос должен решиться к концу следующего года, а пока маардусцам придется нюхать то, чем живет свалка.

Город бился, но не отбился

Все это и стало причиной волны негодования, поднявшейся в Маарду, когда летом прошлого года стало известно, что в мягком подбрюшье пропахшего отходами чудесного городка собираются построить станцию по переработке биологических отходов.

«Недоверие жителей Маарду к доводам EKT Ecobio – застройщик станции - о том, что производство биогаза не повлечет за собой возникновения неприятного запаха, вызвано многолетним опытом борьбы с вонью и желанием защитить окружающую среду, - сказал мэр Архипов. - По-человечески наших людей очень можно понять, потому что о безопасности технологии говорилось и при создании свалки в Йыэляхтме. Тем не менее, город Маарду страдает от вони годами, а государство не может решить всем известную проблему».

Маардуская горуправа, руководствуясь интересами жителей города, попросила департамент провести полную оценку воздействия этого предприятия на окружающую среду: «Поскольку департамент не видел оснований в проведении полного исследования, управа заказала экспертизу у лицензированного независимого эксперта, который подтвердил мнение специалистов Департамента окружающей среды: делать полную оценку воздействия на окружающую среду в данном случае не нужно. Мы консультировались и с другими независимыми экспертами (в Эстонии их немного), но ни один из них не взялся за предложенную работу. По общему мнению экспертов, полное исследование в данном случае не требуется».

Мэр Маарду Владимир Архипов. ФОТО: Andres Haabu

Помимо бессрочного экологического разрешения, выданного Департаментом окружающей среды, свое одобрение на строительство биогазовой станции дал и Спасательный департамент: «Оба департамента дали разрешение, поскольку не видят в деятельности будущей станции существенного влияния на окружающую среду. Смоделированные замеры, представленные предприятием EKT Ecobio, не демонстрируют никаких допустимых превышений, то есть все выглядит в пределах нормы».

«Мнение Маардуской горуправы департаментами запрашивалось, но, как видно, не учитывалось, - утверждает Архипов. - Несмотря на то, что мы аргументированно настаивали на проведении полной оценки воздействия на окружающую среду, наше категорическое несогласие, к сожалению, не было принято во внимание. Это более чем печально, потому что горуправа выражает мнение большинства жителей пятнадцатитысячного города, чьи проблемы и мнения для государственного департамента не явились весомым фактором».

Таких заводов нужно больше

Руководитель отдела экономики замкнутого цикла Департамента окружающей среды Рейн Калле поспешил объяснить: этот завод нам крайне необходим. «В Эстонии возникает около 500 000 бытовых отходов в год, которые до сих пор сжигались или складировались на свалках. Отходы направляются и в замкнутый цикл, но это нужно делать минимум в два раза больше, чем сейчас. В замкнутый цикл нужно отправлять также остатки еды и садовый мусор, поскольку они создают на свалках натечные воды и свалочный газ».

Специалист объяснил, что на станциях биогаза, первую из которых собираются построить под Маарду, занимаются переработкой возникших в регионе биоотходов, путем производства из него биогаза и удобрения: «Против таких станций не нужно бороться, они строятся для того, чтобы перерабатывать созданные нами же отходы и производить для нас же газ. Мы хотим, чтобы отходы попадали в замкнутый цикл, а не на свалки».

Калле подтвердил слова Архипова о том, что Департамент окружающей среды выдал Маардуской станции биогаза разрешение, но в нем указаны все необходимые для защиты окружающей среды требования: «Например, при приемке биоразлагающихся отходов их можно складировать только в помещении, и в течение одних суток они должны отправляться в переработку. Также выходящий через фильтры воздух нужно направлять в сжигающее оборудование».

Калле говорит, что мэрия не права, когда говорит, что предварительных основательных исследований не проводилось: «Департамент окружающей среды очень основательно изучил ходатайство, неоднократно запрашивая дополнительные данные. Также мы провели предварительную оценку влияния на окружающую среду. Требования разрешения продуманы и являются обстоятельными».

В том, что касается пахучих веществ, то для них, по словам представителя департамента, установлен предел, который связан с частотой представленности вещества и пахнуть может не больше 15 процентов часов в год.

Так вонь от завода полностью исключена? «Нарушение требований по запаху на станции может возникнуть, например, если в месте переработки на долгий срок складированы отходы, которые могут начать разлагаться или гнить. Поэтому и было выставлено требование: складировать отходы в минимальных количествах, а находиться в специальном бункере они могут не больше одних суток», - заверил представитель Департамента окружающей среды.

Разрешение с оговоркой

Еще неделю назад Маарду колебался, но уже тогда мэр Владимир Архипов сказал, что дело практически безнадежное и выдать разрешение придется: «Если горуправа Маарду откажется выдавать разрешение на строительство, то по оценке юристов, нас может ожидать судебный процесс и возмещение убытков, понесенных предприятием в случае нашего отказа выдать разрешение. Поскольку от Европейского союза (Keskkonnainvesteeringute Keskus) и от SA KredEx предприятие получило в совокупности 4,8 млн евро, то наш отказ в выдаче разрешения может повлечь за собой почти пятимиллионный судебный иск».

Он заверил, что переговоры продолжаются и компромисс ищут. А вчера пришло сообщение о том, что Маардуская городская управа приняла решение выдать фирме-застройщику станции EKT Ecobio OÜ разрешение на строительство завода по производству биогаза по адресу Вана-Нарва-мнт, 26.

Результатом последних переговоров стал договор о сотрудничестве, одним из пунктов которого стало решение об установке на территории Маарду так называемого «электронного носа», который будет следить за качеством воздуха.

«Согласно договору о сотрудничестве, EKT Ecobio должна предоставлять Маардуской горуправе данные по мониторингу окружающей среды, проведение которого требуется для экологического разрешения, а также незамедлительно сообщать властям Маарду обо всех поломках, несчастных случаях и других обстоятельствах, если они могут стать причиной недопустимого превышения предельного значения качества воздуха или значительного влияния на окружающую среду», - сказал Архипов.

Договорились сотрудничать и в плане зеленого мышления, а для того, чтобы маардусцы понимали, что происходит у них под носом, раз в год для горожан будут устраивать дни открытых дверей, чтобы знакомить жителей с производством.

Шесть месяцев под контролем

Член правления EKT Ecobio OÜ Арго Лууде с большой радостью воспринял решение властей Маарду о выдаче разрешения на строительство: «После получения разрешения на строительство все подготовительные процедуры, необходимые для строительства биогазовой установки, были завершены, и мы можем начать строительство. Завод запустит производство осенью следующего года. До сих пор ни к одной биогазовой установке в Эстонии не применялась такая тщательная процедура подготовки и не предъявлялись дополнительные условия в таком объеме».

Лууде добавил, что подписанное соглашение о сотрудничестве дает местным жителям возможность извлечь выгоду из расположения биогазовой установки на территории города Маарду: «В соответствии с соглашением о сотрудничестве мы обязались обеспечить прием биоотходов от города Маарду на льготных условиях в рамках разрешенного для завода годового объема».

И это, пожалуй, главный бонус, который смогли выторговать власти Маарду. Дело в том, что 21 апреля этого года Рийгикогу утвердил новые поправки к Закону об отходах. Согласно им, к моменту объявления нового тендера на вывоз отходов, но не позднее 31 декабря 2023 года, органы местного самоуправления должны организовать в месте сбора биоотходов возможность для их раздельного сбора или переработки на месте. «Согласно договору, EKT Ecobiо обязуется принимать био-отходы из города Маарду (биоразлагаемые кухонные и столовые отходы, а также отходы садоводства) по цене ниже рыночной», - уточнил мэр Архипов

На заводе разрешено перерабатывать как пищевые, так и садовые отходы, но суммарно их объем не должен превышать 20 000 тонн. Завод будет производить пригодный для газопровода биометан и дигестат, используемый в качестве сельскохозяйственного удобрения.

«Поскольку станция еще не построена, сейчас невозможно произвести замеры пахучих веществ, а объемы выброса определены путем простых расчетов. Они производились на основании объемов выбросов аналогичного завода Mustankorkea Oy, расположенного в Финляндии. Согласно моделированию, доля часов выброса запахов составила 0%, а это значит, что никаких неудобств возникнуть не должно», - объяснил представитель Департамента окружающей среды Рейн Калле. Он добавил, что в выданной департаментом лицензии сказано, что в течение шести месяцев после запуска станции нужно будет постоянно производить замеры выброса пахучих веществ из вентиляционных отверстий производственного здания, где находится бункер приема отходов. Эти результаты и покажут, что будет дальше, и выиграли маардусцы от появления нового соседа или нет.

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