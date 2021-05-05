В мае и июне в Эстонию могут доставить почти миллион доз вакцин
Согласно имеющимся планам, в мае и июне в Эстонию должны прибыть 975 860 доз вакцин разных производителей, сообщает Rus.ERR.
Согласно имеющимся планам, в мае и июне в Эстонию должны прибыть 975 860 доз вакцин разных производителей, сообщает Rus.ERR.
В мае и июне ожидается поставка по 221 130 доз вакцины Pfizer/BioNTech в месяц: предположительно, каждую неделю в Эстонию будут привозить по 54 000 доз этой вакцины.
Moderna обещает каждую неделю стабильно поставки по 8400 доз, но со второй недели июня количество доз увеличится до 10 800; всего за два месяца в Эстонию прибудет 82 800 доз вакцины Moderna.
Janssen обещает поставить 150 800 доз вакцины, увеличив поставки в начале июня: если в мае каждую неделю ожидается по 7540 доз, то с июня компания планирует поставлять 28 275 доз в неделю.
Проблемы остаются в отношении вакцины компании AstraZeneca, которая обещала в течение двух месяцев доставить 300 000 доз, но пока неизвестно, когда и сколько доз прибудет.