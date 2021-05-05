В мае и июне в Эстонию могут доставить почти миллион доз вакцин

В мае и июне ожидается поставка по 221 130 доз вакцины Pfizer/BioNTech в месяц: предположительно, каждую неделю в Эстонию будут привозить по 54 000 доз этой вакцины.

Moderna обещает каждую неделю стабильно поставки по 8400 доз, но со второй недели июня количество доз увеличится до 10 800; всего за два месяца в Эстонию прибудет 82 800 доз вакцины Moderna.

Janssen обещает поставить 150 800 доз вакцины, увеличив поставки в начале июня: если в мае каждую неделю ожидается по 7540 доз, то с июня компания планирует поставлять 28 275 доз в неделю.